جمعية الإعلام الإلكتروني تحدد موعد الترشح لانتخاباتها

أعلنت الجمعية السعودية للإعلام الإلكتروني يوم 22 الشهر الجاري موعداً نهائياً لمن يحق لهم الترشح أو الترشيح لعضوية مجلس إدارتها في دورتها الأولى من أعضائها المسجلين .

وحثت الجمعية المهتمين بالإعلام والنشر الإلكتروني السعوديين وغير السعوديين في المملكة إلى الانضمام لعضويتها عبر موقعها الإلكتروني www.sems.org.sa .

وتأتي هذه المرحلة بعد أن أنهت جمعية الإعلام الإلكتروني بنجاح الفترة التأسيسية لها حيث قامت ببناء البيت الداخلي التنظيمي للهيكل الإداري للجمعية وتشكيل فريق استشاري من الأكاديميين والإعلاميين والمهنيين والفنيين للخروج بمعايير مهنية وفنية، إضافة إلى تبني ميثاق شرف للعاملين في الإعلام الإلكتروني. كما أسست لشراكات قادمة مع عدد من الجامعات والمعاهد المهتمة بالإعلام وخاصة الإلكتروني من أجل تحقيق أهداف الجمعية التي من أهمها تطوير قدرات الإعلاميين وأدائهم المهني والعلمي والتقني وتدريبهم على التعامل مع الأحداث والتطورات. يذكر أن الجمعية السعودية للإعلام الإلكتروني انضم لها حتى الآن نحو 700 عضو من شتى فروع الإعلام الإلكتروني من صحافيين وكتاب ومدونين وفنيين في جميع المجالات الإعلامية الإلكترونية المقروءة والمسموعة والمرئية.