تلبية رغبات النقل ل 51٪ من منسوبي تعليم الباحة

} ترأس مساعد مدير عام التربية والتعليم بالباحة للخدمات المساندة حاسن بن أحمد جمعان اجتماع اللجنة المكلفة بإجراء حركة التنقلات الداخلية للموظفين الإداريين والإداريات.

وتم خلال الاجتماع دراسة طلبات النقل المقدمة من الموظفين والموظفات العاملين داخل الإدارة العامة أو في مكاتب التربية والتعليم أو في بعض المدارس، وقد حرصت اللجنة على تلبية رغبات النقل المقدمة من الموظفين الإداريين والموظفات الإداريات حيث تم تلبية رغبات ما نسبته 51٪ من مجموع طلبات النقل.

وأكد مساعد مدير عام التربية والتعليم بالباحة للخدمات المساندة على أن الإدارة تعمل على تهيئة الأجواء المناسبة للموظف الإداري لتأدية عمله على الوجه الأكمل وفق إمكانياته وقدراته تحقيقاً للاستقرار النفسي والوظيفي لجميع الموظفين الإداريين بما يسهم في تعزيز الرضا الوظيفي للعاملين ويدعوهم للتميز والإبداع في أعمالهم.