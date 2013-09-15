2389 موظفاً حكومياً وموظفة يلتحقون ب 94 برنامجاً تدريبياً بمعهد الإدارة العامة

يستقبل معهد الإدارة العامة خلال هذا الأسبوع ابتداءً من االيوم الأحد(2389) موظفًا حكوميًا وموظفة، للالتحاق ب (94) برنامجًا تدريبيًا ينفذها المعهد في كل من مركزه الرئيس بالرياض وفرعيه بجدة والدمام والفرع النسائي بالرياض. وتهدف هذه البرامج إلى تلبية الاحتياجات التدريبية للمتدربين ورفع كفاءتهم الإنتاجية، عن طريق تزويدهم بالمعارف والمهارات والاتجاهات السلوكية الإيجابية، التي تؤدي إلى تطوير العمل الإداري. وتتراوح مدة تنفيذ كل برنامج ما بين يومين إلى خمسة أيام.

ففي المركز الرئيس للمعهد يلتحق (1180) موظفًا حكوميًا، ب (47) برنامجاً تدريبياً هي:

إدارة التغيير التنظيمي، إدارة الوقت، إدارة برامج التثقيف الصحي، أساسيات نظام التشغيل UNIX، إعادة هندسة العمليات الإدارية، إعداد التقارير، إعداد الخطط الخمسية، إعداد الدراسات والاستشارات القانونية، إعداد المطبوعات الإعلامية، إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للسوق، أعمال السكرتارية، الاتصال الفعال في العلاقات العامة، الاتصالات الإدارية، الأرشفة الإلكترونية.

وفي فرع المعهد بمدينة جدة بمنطقة مكة المكرمة يلتحق (539) موظفًا حكوميًا، ب (18) برنامجًا تدريبيًا هي:

إدارة الاجتماعات، أساسيات أمن المعلومات، إستراتيجيات الحكومة الإلكترونية وتطبيقاتها، أعمال السكرتارية، التنظيم في المرافق الصحية، القيود المحاسبية الحكومية، تجهيز وترتيب المستودعات، تحرير الرسائل باستخدام الحاسب الآلي، تحليل المشكلات واتخاذ القرارات، تطوير الإجراءات والنماذج الإدارية، خدمات المعلومات في المكتبات ومراكز المعلومات، مبادئ المحاسبة المالية، معالجة النصوص، مهارات التعامل مع المراجعين، مهارات التعامل مع ضغوط العمل، الاتصال الإداري، الشراء المباشر، المحاسبة الحكومية في الفروع.

وفي فرع المعهد بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية يلتحق (341) موظفًا حكوميًا ، ب (15) برنامجًا تدريبيًا، هي:

إدارة الاجتماعات، إدارة التغيير التنظيمي، إدارة الجودة الشاملة، أعمال السكرتارية، التخطيط في المرافق الصحية، السكرتارية الالكترونية، القيود المحاسبية الحكومية، تدقيق المستندات المالية الحكومية، تطوير صفحات الويب باستخدام JavaScript، تنمية مهارات استخدام الإنترنت في المكتبات، مهارات التدريب، مهارات التعامل مع ضغوط العمل، تخطيط القوى العاملة، تصميم الإستبانة، سلوكيات الوظيفة العامة.

وفي فرع المعهد النسائي بالرياض تلتحق (329) موظفة حكومية ب (14) برنامجًا تدريبيًا، هي:

إدارة التغيير التنظيمي، أساسيات أمن المعلومات، إعداد التقارير، الإجازات، الجوانب القانونية في نظام الخدمة المدنية، السكرتارية الالكترونية، تحليل العلاقة بين المتغيرات، تحليل المشكلات واتخاذ القرارات، تصميم البرامج التدريبية، تطوير خدمات المستفيدين، تقويم الأداء الوظيفي، تنظيم وثائق المكتب، مهارات التعامل مع ضغوط العمل، إدارة النزاع في بيئة العمل.