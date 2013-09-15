صرف بطاقات الطلاب المستفيدين من "تكافل" بتعليم عسير

صرفت الإدارة العامة للتربية والتعليم في منطقة عسير، بطاقات الصرف المسبقة المدفع الخاصة بالطلاب والطالبات المستفيدين والمستفيدات ، من برامج مؤسسة تكافل الخيرية.

وأوضح المدير العام للتربية والتعليم في المنطقة جلوي آل كركمان، أنه يتعين على المدارس المستهدفة، البدء في صرف مخصصات الطلاب والطالبات ، بعد أن تمت تغذيتها بالمبالغ الخاصة من مصرف الراجحي للفصل الدراسي الاول، لافتاً إلى أن مبلغ الاعانة لكل طالب أو طالبة 800 ريال لكل فصل دراسي ، وزعت بواقع 360 ريال للوجبات الغذائية خلال 90 يوماً ، و340 ريالاً لكسوة طالب أو طالبة، و100ريال لحقيبة الطالب أو الطالبة .

وشدد آل كركمان على ضرورة اجتماع لجنة تكافل المدرسية، لدراسة آلية الصرف المناسبة سواء عينية او نقدية ، مع فتح سجل مالي بالمدرسة لتوثيق ما تم صرفه لكل طالب أوطالبة بموجب فواتير، مع تحري وصول الإعانة للمستهدفين والمستهدفات في أسرع وقت .

من جهته أكد مدير إدارة التوجيه والارشاد بتعليم عسير سعد حاضر، أن الإدارة أعدت آلية للصرف تتضمن مراعاة الخصوصية للطلاب والطالبات، وبدون جرح لمشاعرهم.