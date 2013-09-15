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صرف بطاقات الطلاب المستفيدين من "تكافل" بتعليم عسير

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صرف بطاقات الطلاب المستفيدين من "تكافل" بتعليم عسير صرف بطاقات الطلاب المستفيدين من "تكافل" بتعليم عسير

    صرفت الإدارة العامة للتربية والتعليم في منطقة عسير، بطاقات الصرف المسبقة المدفع الخاصة بالطلاب والطالبات المستفيدين والمستفيدات ، من برامج مؤسسة تكافل الخيرية.

وأوضح المدير العام للتربية والتعليم في المنطقة جلوي آل كركمان، أنه يتعين على المدارس المستهدفة، البدء في صرف مخصصات الطلاب  والطالبات ، بعد أن تمت تغذيتها بالمبالغ الخاصة من مصرف الراجحي للفصل الدراسي الاول، لافتاً إلى أن مبلغ الاعانة لكل طالب أو طالبة 800 ريال لكل فصل دراسي ، وزعت بواقع 360 ريال للوجبات الغذائية خلال 90 يوماً ، و340 ريالاً لكسوة طالب أو طالبة، و100ريال لحقيبة الطالب أو الطالبة .

وشدد آل كركمان على ضرورة اجتماع لجنة تكافل المدرسية، لدراسة آلية الصرف المناسبة سواء عينية او نقدية ، مع فتح سجل مالي بالمدرسة لتوثيق ما تم صرفه لكل طالب أوطالبة بموجب فواتير، مع تحري وصول الإعانة للمستهدفين والمستهدفات في أسرع وقت .

من جهته أكد مدير إدارة التوجيه والارشاد بتعليم عسير سعد حاضر، أن الإدارة أعدت آلية للصرف تتضمن مراعاة الخصوصية للطلاب والطالبات، وبدون جرح لمشاعرهم.

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