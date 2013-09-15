أهالى الإسكندرية يضبطون سيارة للإخوان ومستقليها لتحريضها على الجيش

قام أهالى منطقة جليم بدائرة قسم شرطة الرمل أول، بالتحفظ على السيارة رقم س ا ف 5739 ميكروباص وشخصين أثناء مسيرة للإخوان بمنطقة جليم.

انتقلت قيادات المديرية، وتم ضبط "مصطفى.ك.م"، 38 سنة سائق ميكروباص ومقيم شارع عمر بن الخطاب الحضرة الجديدة، وبصحبته "وليد.ف.ر"، 27 سنة عاطل ومقيم وادى القمر خلف أسمنت الدخيلة، وبتفتيش السيارة تم ضبط عدد 4 سماعات و2 وحدة صوت ومولد كهرباء و2 ميكرفون ومجموعة كبيرة من منشورات تحمل مقال "قاطع القتلة"، ومجموعات من المنشورات بعنوان "السيسى مجرم حرب"، ومجموعة كبيرة من منشورات بعنوان "اغضب يا مصرى"، ومجموعة من بوسترات مدون عليها ثورة الشرعية وعودة الرئيس مرسى، وأخرى مدون عليها عصيان مدنى، وأخرى عليها "هنحقق حلمكم وبها صور الشهداء ، ومجموعة بوسترات مدون عليها "شهداؤنا لن ننساكم"، وعليه تم التحفظ على المتهمين والمنشورات والسيارة.

وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.