بالصور.. سلاسل بشرية ضد التدخل العسكرى الأمريكى فى سوريا بأسوان

نظمت أمانة حزب الدستور بأسوان سلسلة بشرية بطريق كورنيش النيل فى مدينة أسوان، تنديداً بالتدخل العسكرى الأمريكى فى سوريا، ورفع المشاركين لافتات مكتوب عليها "نرفض التدخل الأجنبى فى سوريا"، و"مصر وسوريا ضد الإرهاب"، وذلك بالتعاون مع أعضاء التيار الشعبى بأسوان، وأسرة الميدان الطلابية بجامعة أسوان وأعضاء أسرة الميدان بالمدارس الثانوية.

ومن ناحيته، أكد أمين حزب الدستور بأسوان محمد سرور أن رفض التدخل العسكرى الأمريكى فى سوريا لا يعنى دعم حكم بشار الأسد ولكن دعم للدولة والشعب السورى، موضحاً أن الضربة الجوية على سوريا ليس الهدف منها الانتصار للقضية ولكن تهدف إلى إضعاف سورية لصالح إسرائيل.