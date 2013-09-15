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طرح الملصق الدعائي الأول لفيلم ريدلي سكوت الجديد The Counsellor

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طرح الملصق الدعائي الأول لفيلم ريدلي سكوت الجديد The Counsellor طرح الملصق الدعائي الأول لفيلم ريدلي سكوت الجديد The Counsellor

كتب : عمرو عز الدين الأحد 15-09-2013 01:06

طرحت شركة "تشوكستون" للإنتاج السينمائي الملصق الدعائي الأول، لفيلم المخرج ريدلي سكوت الجديد The Counsellor.

الملصق الجديد يظهر فيه نجوم الفيلم، وهم جميعا من نجوم الصف الأول، جنبا إلى جنب مع جملة مفتاحية للفيلم "الخطيئة اختيار".

يظهر على الملصق كل من النجم براد بيت ومارك فسبندر وخافيير بارديم، والنجمات كاميرون دياز وبينولوبي كروز، ويدور حول محام كبير يتورط في عمليات تجارة مخدرات معقدة.

يذكر أن الفيلم من إخراج ريدلي سكوت، وسيناريو كورماك مكارثي، ومن المتوقع عرضه في دور العرض الأمريكية في الخامس والعشرين من أكتوبر المقبل.


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ملصق فيلم The Counsellor

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