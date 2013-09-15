ستالون ودي نيرو ملاكمان متقاعدان في أول إعلان لفيلم الكوميديا Grudge Match

كتب : عمرو عز الدين منذ 28 دقيقة

طرحت شركة "وارنر بروس" للإنتاج السينمائي، المقدمة الإعلانية الأولى للفيلم الكوميدي الجديد Grudge Match، الذي يضم النجمين الكبيرين سيلفستر ستالون وروبرت دي نيرو.

الفيلم الذي يدور في إطار من الكوميديا، يدور حول اثنين من لاعبي الملاكمة المتقاعدين، كان بينهما تنافس حقيقي في الماضي، حتى اعتزل أحدهما ما قتل تلك المنافسة، ثم يقرران بعد سنوات أن يعودا لمواجهة بعضهما البعض في مباراة أخيرة.

يشارك في بطولة الفيلم الممثل الأسمر كيفين هارت وآلان آركين والنجمة كيم باسنجر، ومن إخراج بيتر سيجال، وسوف يبدأ عرض الفيلم في دور العرض الأمريكية خلال أعياد الكريسماس، تحديدا في الخامس والعشرين من ديسمبر المقبل.