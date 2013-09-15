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مباحثات إثيوبية صينية في أديس أبابا لتعزيز العلاقات

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مباحثات إثيوبية صينية في أديس أبابا لتعزيز العلاقات مباحثات إثيوبية صينية في أديس أبابا لتعزيز العلاقات

كتب : الأناضول الأحد 15-09-2013 01:34

أجرى وزير الخارجية الإثيوبي تيدروس أدحانوم أمس، مباحثات مع رئيس وفد الحزب الشيوعي الصيني "تشاو هونغ" شملت العلاقات الثنائية والتنمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وأكد "أدحانوم" للوفد الصيني، الذي يزور بلاده حاليا، على متانة العلاقات التي تربط شعبي وحكومتي البلدين، واصفا العلاقات الإثيوبية الصينية بأنها علاقات ضاربة في الجذور، بحسب التليفزيون الرسمي.

وأضاف وزير الخارجية الإثيوبي أن هذه العلاقات يجري تعزيزها في مختلف المجالات خاصة في البنية التحية والموارد البشرية.

وتابع أن بلاده تدعم تلك العلاقات من خلال توطيدها عبر الحزبين الرئيسين في البلدين (الجبهة الثورية الديمقراطية للشعوب الإثيوبية، والحزب الشيوعي الصيني).

من جانبه، أعرب رئيس وفد الحزب الشيوعي الصيني في تصريح للتليفزيون الإثيوبي الرسمي، عقب اللقاء، عن متانة العلاقات الصينية الإثيوبية.

وأكد تشاو هونغ على حرص بلاده في أن تظل إثيوبيا في مستوى متقدم من التطور والنمو والازدهار.

وبحسب إحصاءات رسمية إثيوبية، تعد الصين أكبر مستثمر في إثيوبيا، حيث أصدرت هيئة الاستثمار في أديس أبابا حتى نهاية 2012 نحو ألف ترخيص إلى مستثمرين صينيين بحجم استثمارات بلغت إجماليها أكثر من 2.1 مليار دولار.

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