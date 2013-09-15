60 % من الفرنسيين غير راضين على إدارة "أولاند" للأزمة السورية

كتب : أ ف ب منذ 41 دقيقة

كشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه أمس، أن 60 بالمئة من الفرنسيين غير راضين عن إدارة الرئيس فرنسوا أولاند للأزمة السورية ولو أنهم يعتبرون أنه كان على حق بالتهديد بشن ضربة عسكرية ضد نظام الرئيس بشار الأسد.

ويسجل الرئيس الفرنسي في بلاده نسبة تأييد متدنية مماثلة تقريبا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين (35%)، ولكن على تباين كبير مع نسبة تاييد الأميركيين لرئيسهم باراك أوباما (54%)، وفق الاستطلاع الذي أجراه معهد "بي في آ" لحساب شبكة "إي تيلي" التليفزيونية وصحيفة لو باريزيان.

وكان عدد من المسؤولين السياسيين طالبوا بإجراء عملية تصويت في البرلمان قبل أي تدخل عسكري في سوريا.

وأبدى 36% فقط من الفرنسيين "ارتياحهم" حيال إدارة أولاند للأزمة في سوريا.

وفي المقابل اعتبر 54% من الفرنسيين أن فرنسا والولايات المتحدة كانتا "على حق بالتهديد بالتدخل عسكريا في سوريا" مقابل 44% يرون أنهما أخطأتا.

غير أن الفرنسيين يشككون في إمكانية التوصل إلى تسوية للنزاع خلال "الأسابيع أو الأشهر المقبلة"، وقد أكد 54% أنهم لا يثقون بأن الأسرة الدولية ستتوصل إلى حل.

ويتوجه هولاند مساء غدا، إلى الفرنسيين عبر شاشة التليفزيون لمدة عشرين دقيقة يتناول خلالها عددا من الملفات ولا سيما الملف السوري.

وأجري استطلاع الرأي في 12 و13 سبتمبر على عينة تمثيلية من 1049 شخصا استنادا إلى نظام الحصص.