الخارجية الجزائرية ترحب بالاتفاق بين واشنطن وروسيا بشأن أزمة سوريا

رحبت الخارجية الجزائرية أمس بالاتفاق الذى توصلت إليه الولايات المتحدة وروسيا فى جنيف بشأن وضع الترسانة الكيماوية السورية تحت رقابة دولية، حيث وصف عمار بلانى المتحدث باسم الخارجية الجزائرية هذا الاتفاق بأنه "تقدم كبير وحاسم".

> وقال المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الجزائرية فى تصريح له أمس السبت، إن الجزائر طالما أدانت بشدة استخدام الأسلحة الكيميائية فى سوريا، ودعت بإلحاح إلى القضاء على أسلحة الدمار الشامل فى منطقة الشرق الأوسط .

وأشار بلانى فى هذا الصدد إلى أن الجزائر كانت قد رحبت أيضا بالمبادرة الروسية التى حظيت بإجماع دولى واسع ودعم كامل من مجلس الأمن، وأنها طالما ذكرت أن الحوار السياسى الشامل يعد مسعى حتميا من أجل إيجاد حل توافقى للأزمة السورية.