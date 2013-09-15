أخبار عاجلة

أستراليا تحذر.. أسماك قرش في الشوارع -
بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني! -
"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
مفاجآت تكشفها التحقيقات في واقعة ضبط لواء بحري لزوجته متلبسة مع ضابط شرطة آخر وقفز الأخير من الدور الرابع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الخارجية الجزائرية ترحب بالاتفاق بين واشنطن وروسيا بشأن أزمة سوريا

Google+ Print
الخارجية الجزائرية ترحب بالاتفاق بين واشنطن وروسيا بشأن أزمة سوريا الخارجية الجزائرية ترحب بالاتفاق بين واشنطن وروسيا بشأن أزمة سوريا

رحبت الخارجية الجزائرية أمس بالاتفاق الذى توصلت إليه الولايات المتحدة وروسيا فى جنيف بشأن وضع الترسانة الكيماوية السورية تحت رقابة دولية، حيث وصف عمار بلانى المتحدث باسم الخارجية الجزائرية هذا الاتفاق بأنه "تقدم كبير وحاسم".
> وقال المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الجزائرية فى تصريح له أمس السبت، إن الجزائر طالما أدانت بشدة استخدام الأسلحة الكيميائية فى سوريا، ودعت بإلحاح إلى القضاء على أسلحة الدمار الشامل فى منطقة الشرق الأوسط .

وأشار بلانى فى هذا الصدد إلى أن الجزائر كانت قد رحبت أيضا بالمبادرة الروسية التى حظيت بإجماع دولى واسع ودعم كامل من مجلس الأمن، وأنها طالما ذكرت أن الحوار السياسى الشامل يعد مسعى حتميا من أجل إيجاد حل توافقى للأزمة السورية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365