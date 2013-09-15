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أعداد النازحين السوريين إلى لبنان تتجاوز 739 ألف شخص

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أعداد النازحين السوريين إلى لبنان تتجاوز 739 ألف شخص أعداد النازحين السوريين إلى لبنان تتجاوز 739 ألف شخص

بلغت أعداد النازحين السوريين إلى الأراضى اللبنانية، والذين يتلقون المساعدة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فى لبنان وشركائها، أكثر من أمس ألف شخص يتوزعون على مناطق فى شمال لبنان وجنوبه وشرقه، بالإضافة إلى العاصمة بيروت.

وذكر تقرير أسبوعى صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فى لبنان، تم توزيعه أمس السبت، أن مجموع النازحين السوريين إلى لبنان بلغ حتى نهاية الأسبوع الماضى أكثر من أمس ألف شخص، بينهم أكثر من 636 ألف شخص مسجل، فيما ينتظر 104 آلاف التسجيل.

وأضاف التقرير أنه تم تسجيل أكثر من 14 ألف شخص لدى المفوضية خلال الأسبوع الماضى.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن النازحين المسجلين لدى المفوضية يتوزعون حالياً على الشكل التالى: شمال لبنان: 208000- 33%، والبقاع: 214000- 34%، وبيروت وجنوب لبنان: 130000- 18%، وجنوب لبنان: 84000- 13%.

وأوضح التقرير أن 107 من النازحين السوريين غادروا لبنان الأسبوع الماضى إلى ألمانيا، وذلك فى إطار البرنامج الألمانى للقبول المؤقت لدواعٍ إنسانية.

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