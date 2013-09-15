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"الدستور" أول نشرة بمحافظة كفر الشيخ يشرف عليها طلاب وتوزع مجاناً

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"الدستور" أول نشرة بمحافظة كفر الشيخ يشرف عليها طلاب وتوزع مجاناً "الدستور" أول نشرة بمحافظة كفر الشيخ يشرف عليها طلاب وتوزع مجاناً

أصدر حزب الدستور بـ"قلين" ولجنة 30يونيو أول نشرة بمحافظة كفر الشيخ تهتم بمشاكل المواطنين مجردة من الاتجاه الحزبى الصرف، للحديث عن مشاكل وهموم المواطنين والأخبار السياسية والاجتماعية، تشمل معظم ما تشمله المجلات المتعددة من كرايكاتير وقصة وحوادث وأخبار سياسية واقتصادية واجتماعية، وتناول مشاكل قلين وأخبار صحية وغيرها يشرف عليها مجموعة من أعضاء الحزب، وهم طلاب ماجستير وجامعيون ومنهم بالمرحلة الثانوية "ضياء أبو الفتوح المنسق العام لأمانة قلين وأحمد قعد منسق العمل الجماهيرى وسيف الخبى عضو عمل جماهيرى ومحمد عطية عضو إعلام وتواصل، ومحمد سعيد عباس منسق إعلام، ومحمود دوريش منسق التدريب وعاصم عبد الجواد سكرتير الأمانة، وأحمد عبدالنبى سلامة منسق تنظيم.

أكد ضياء أبو الفتوح المنسق العام للأمانة، أردنا إصدار تلك النشرة لنتفاعل مع المجتمع بمدينة ومركز قلين، لتناول همومهم ومشاكلهم والحديث عنها، ونتناول بعض أخبار قلين لأننا مؤمنون أن العمل فى المجال السياسى فقط لن يفيد.

وأشار محمد عطية "عضو إعلام وتواصل"، إلى أن النشرة توزع مجاناً على أهالى قلين، وعلى المحال والصيدليات وغيرها، وتعرض النشرة على المسئولية للرد على مشاكل واحتياجات المواطنين".

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مصر 365