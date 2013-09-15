مرض الصفراء يحدث نتيجة تراكم البيليروبين لدى الطفل

تسأل قارئة كيف يمكن التعامل مع الأطفال المصابين بمرض الصفراء وهل يمكن علاجهم؟

> قد تشعر الأم عقب ولادة طفلها بتلون لونه إلى اللون الأصفر، حيث تبدو عيناه صفراء، وقد تلاحظ أن جلده أصبح أصفر، وهو ما يعرف باسم الصفراء التى يصاب بها معظم الأطفال المصابين بالصفراء، هنا قد تشعر الأم بالخوف إلا أنه لا داعى للقلق، فيمكن معالجة ذلك الأمر بمجموعة من النصائح التى يمكنك القيام بها، وهى تحدث كما يوضح دكتور عماد شكرى، استشارى طب الأطفال، أن الصفراء تحدث نتيجة تراكم صبغة "بيليروبين".

وفى الوضع الطبيعى للأشخاص يقوم الكبد بالتخلص منها، ولكن الأطفال المصابين بالصفراء بفشل الكبد فى التخلص منها والصفراء قد تكون خطيرة، إذا لم تهتم الأم بعلاجها لذا يجب عرض الطفل الحديث الولادة على الطبيب عند ملاحظة الأم إصابة الطفل بالصفراء، لأنها تمثل مشكلة كبيرة إن لم تتم معالجتها، وهناك نوعان من الصفراء الفسيولوجية وهى تلك التى تحدث لدى معظم المواليد، وهناك الصفراء المرضية التى تتطلب من الأم سرعة التوجه للطبيب بجانب ذلك يجب تعريض الطفل مريض الصفراء لأشعة الشمس باستمرار وتسبب الصفراء عدم رغبة الطفل فى الرضاعة مع قلة حركته المستمرة، لذا لابد من العناية بالطفل مريض الصفراء فى جميع حالتها.