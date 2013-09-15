أخبار عاجلة

أستراليا تحذر.. أسماك قرش في الشوارع -
بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني! -
"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
مفاجآت تكشفها التحقيقات في واقعة ضبط لواء بحري لزوجته متلبسة مع ضابط شرطة آخر وقفز الأخير من الدور الرابع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

مرض الصفراء يحدث نتيجة تراكم البيليروبين لدى الطفل

Google+ Print
مرض الصفراء يحدث نتيجة تراكم البيليروبين لدى الطفل مرض الصفراء يحدث نتيجة تراكم البيليروبين لدى الطفل

تسأل قارئة كيف يمكن التعامل مع الأطفال المصابين بمرض الصفراء وهل يمكن علاجهم؟
> قد تشعر الأم عقب ولادة طفلها بتلون لونه إلى اللون الأصفر، حيث تبدو عيناه صفراء، وقد تلاحظ أن جلده أصبح أصفر، وهو ما يعرف باسم الصفراء التى يصاب بها معظم الأطفال المصابين بالصفراء، هنا قد تشعر الأم بالخوف إلا أنه لا داعى للقلق، فيمكن معالجة ذلك الأمر بمجموعة من النصائح التى يمكنك القيام بها، وهى تحدث كما يوضح دكتور عماد شكرى، استشارى طب الأطفال، أن الصفراء تحدث نتيجة تراكم صبغة "بيليروبين".

وفى الوضع الطبيعى للأشخاص يقوم الكبد بالتخلص منها، ولكن الأطفال المصابين بالصفراء بفشل الكبد فى التخلص منها والصفراء قد تكون خطيرة، إذا لم تهتم الأم بعلاجها لذا يجب عرض الطفل الحديث الولادة على الطبيب عند ملاحظة الأم إصابة الطفل بالصفراء، لأنها تمثل مشكلة كبيرة إن لم تتم معالجتها، وهناك نوعان من الصفراء الفسيولوجية وهى تلك التى تحدث لدى معظم المواليد، وهناك الصفراء المرضية التى تتطلب من الأم سرعة التوجه للطبيب بجانب ذلك يجب تعريض الطفل مريض الصفراء لأشعة الشمس باستمرار وتسبب الصفراء عدم رغبة الطفل فى الرضاعة مع قلة حركته المستمرة، لذا لابد من العناية بالطفل مريض الصفراء فى جميع حالتها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365