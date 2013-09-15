التعليمات الأخيرة لـ"الإخوان" قبل اعتصام المترو: لا ترتدوا قمصان صفراء تدل على انتمائك

كتب : أحمد غنيم منذ 37 دقيقة

نشرت صفحات تابعة لتنظيم الإخوان، ومؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ما وصفته بـ"التعليمات الأخيرة" لأنصارها قبل التظاهر اليوم، داخل محطات مترو الأنفاق في فعالية تحمل اسم "اعتصام المترو".

نشرت صفحة "امسك فلول" منشورًا بعنوان "خلي بالك" حمل تعليمات "إياك أن ترتدي أي قمصان صفراء تدل على انتمائك"، "روح لوحدك أو مع زوجتك وأولادك".

وتابعت الصفحة في تعليماتها "أهم حاجة نروح بدري من 7 صباحًا إلى 10 صباحًا، وهات معاك تذكرتين واحدة ذهاب وإخرى للأياب.. وانزل قبل النهاية بمحطتين وارجع اركب تاني".

وقالت الصفحة أنها تحذر أعضاءها من ترديد أي هتافات مؤيدة للشرعية ولـ"مرسي" داخل المترو.



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تعليمات الإخوان لاعتصام المترو