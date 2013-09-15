"المصريين الأحرار" بالإسكندرية يوزع أدوات مدرسية بـ"قشوع" و "السفن"

تنظم أمانة المرأة لحزب ا"لمصريين الأحرار" بالإسكندرية، زيارة لمنطقتى "قشوع" و"السفن" بالعامرية، الواقعتين على أطراف مدينة الإسكندرية، لتوزيع الأدوات المدرسية على الطلاب، بمناسبة العام الدراسى الجديد، ولتكريم أوائل الشهادة الابتدائية بالمنطقة، وتوزيع هدايا قيمة عليهم.

وأشارت نيفين عبد الستار، أمينة لجنة المرأة بحزب المصريين الأحرار بالإسكندرية، إلى أن تلك الفاعلية تأتى فى إطار تفاعل الحزب مع المواطن السكندرى، لافتة إلى أن الحزب لديه قناعه بأن التعليم هو أهم قضيه يجب التركيز عليها، لذلك سيقوم الحزب بالإسكندرية بتنظيم ندوات توعيه لأهالى الطلاب، لتوضيح أهمية التعليم والحد من التسرب، وأيضا متابعة الطلاب وتحفيزهم على التفوق فى مراحل الدراسة المختلفة.

>