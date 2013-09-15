أخبار عاجلة

أستراليا تحذر.. أسماك قرش في الشوارع -
بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني! -
"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
مفاجآت تكشفها التحقيقات في واقعة ضبط لواء بحري لزوجته متلبسة مع ضابط شرطة آخر وقفز الأخير من الدور الرابع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"المصريين الأحرار" بالإسكندرية يوزع أدوات مدرسية بـ"قشوع" و "السفن"

Google+ Print
"المصريين الأحرار" بالإسكندرية يوزع أدوات مدرسية بـ"قشوع" و "السفن" "المصريين الأحرار" بالإسكندرية يوزع أدوات مدرسية بـ"قشوع" و "السفن"

تنظم أمانة المرأة لحزب ا"لمصريين الأحرار" بالإسكندرية، زيارة لمنطقتى "قشوع" و"السفن" بالعامرية، الواقعتين على أطراف مدينة الإسكندرية، لتوزيع الأدوات المدرسية على الطلاب، بمناسبة العام الدراسى الجديد، ولتكريم أوائل الشهادة الابتدائية بالمنطقة، وتوزيع هدايا قيمة عليهم.

وأشارت نيفين عبد الستار، أمينة لجنة المرأة بحزب المصريين الأحرار بالإسكندرية، إلى أن تلك الفاعلية تأتى فى إطار تفاعل الحزب مع المواطن السكندرى، لافتة إلى أن الحزب لديه قناعه بأن التعليم هو أهم قضيه يجب التركيز عليها، لذلك سيقوم الحزب بالإسكندرية بتنظيم ندوات توعيه لأهالى الطلاب، لتوضيح أهمية التعليم والحد من التسرب، وأيضا متابعة الطلاب وتحفيزهم على التفوق فى مراحل الدراسة المختلفة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365