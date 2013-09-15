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وفد أزهرى إلى حلايب وشلاتين لدراسة احتياجات المنطقة

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وفد أزهرى إلى حلايب وشلاتين لدراسة احتياجات المنطقة وفد أزهرى إلى حلايب وشلاتين لدراسة احتياجات المنطقة

توجه، أول أمس الجمعة، وفد رفيع المستوى من الأزهر الشريف، برئاسة جلال قريطم -مستشار فضيلة الإمام الأكبر للتطوير المؤسسى- إلى منطقة حلايب وشلاتين وأبو رماد على حدود الجنوبية؛ لدراسة احتياجات المنطقة من المعاهد الأزهرية والقوافل الطبية والدعوية.

وتأتى تلك الزيارة بتكليف من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب -شيخ الأزهر- لدراسة احتياجات المنطقة وتقديم يد العون للأهالى هناك، وهو ما دأب عليه الأزهر الشريف مؤخراً فى كل بقعة من بقاع الوطن.

وضم الوفد محمد المهدى محمد -المهندس بالإدارة المركزية للشئون الهندسية- وعبد المجيد السيد -الباحث بالمكتب الفنى لفضيلة الإمام الأكبر- وعدداً من الباحثين والمسئولين.

وفور وصول جلال قريطم ومعه اللواء وجيه المأمون -رئيس الوحدة المحلية لمدينة الشلاتين- والإطلاع على احتياجات المدينة من منشآت للمعاهد الأزهرية، تقرر إطلاق قافلة طبية مجانية بالمدينة فى 21 من سبتمبر الجارى.

وناقش قريطم والمأمون خلال الاجتماع المطول بينهما حاجة المدينة لبناء مجمع أزهرى كبير يضم عدداً من المعاهد للفتيات والبنين، بمختلف مراحل التعليم الأزهرى، بالإضافة لبناء سور لقطعة أرض تم تخصيصها للأزهر بمساحة 12 ألف متر.

وصرح قريطم بأن المجمع الأزهرى المقرر إنشاؤه سيتجاوز فكرة المعاهد التقليدية، ليكون مركز إشعاع أزهرى ثقافى فى تلك المنطقة؛ حيث يشمل عدداً من المعاهد الأزهرية، بالإضافة لقاعة مؤتمرات واستراحة للعاملين، ومسجد وقاعات لإلقاء محاضرات دعوية.

وعقب الاجتماع قام جلال قريطم برفقة الشيخ سعيد حمزة -مدير إدارة التفتيش بالأزهر بمنطقة الشلاتين- بزيارة معهد شلاتين الابتدائى الأزهرى للإطلاع على الوضع على أرض الطبيعة؛ حيث شرح له الشيخ حمزة متطلبات المدينة من المعاهد الأزهرية.

وفى سياق متصل اتفق قريطم مع رئيس الوحدة المحلية على استضافة المدينة لقافلة طبية كبيرة تضم تخصصات: الأسنان، الباطنة، العظام، الجراحة والصدر بداية من اليوم سالف الذكر، ولمدة أسبوع، كما اتفق على دراسة إرسال مساعدات عينية للمحتاجين من أهالى المدينة.

يشار إلى أن نفس الوفد سيقوم بزيارة غداً إلى مدينتى حلايب وأبو رماد، آخر النقاط الحدودية مع دولة السودان الشقيقة، لدراسة احتياجاتهما على أرض الواقع.

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