"تعليم" الإسماعيلية تبدأ مشروع نظافة وتشجير للمدارس الاثنين المقبل

قامت إدارة الإسماعيلية التعليمية بإعداد مشروع لنظافة وتشجير وتجميل المدارس، تحت رعاية اللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية.

وقال سامى جريش، مدير عام إدارة الإسماعيلية التعليمية، إنه تم وضع برنامج زمنى يبدأ من يوم الاثنين المقبل 16 سبتمبر، إقامة معسكر للخدمة العامة فى مدرسة طه حسين الإعدادية بنين ومدرسة الفتح الابتدائية.

وأضاف "جريش" أنه سيقام يوم الثلاثاء المقبل 17سبتمر، معسكرات للنظافة والتشجير بمدرسة الزراعة الثانوية المشتركة ومدرسة الصناعات الثانوية بنات ومدرسة النصر الإعدادية بنات، فيما يقام يوم الأربعاء 18سبتمبر بمدارس الزهور الثانوية بنات، والنيل الإعدادية بنين، وجاردن سيتى الابتدائية، معسكرات للنظافة والتجميل والتشجير استعداداً للعام الدراسى الجديد.