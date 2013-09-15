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زيارة مفاجئة لمحافظ أسوان تنتهى بزيادة الأدوية فى الوحدة الصحية

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زيارة مفاجئة لمحافظ أسوان تنتهى بزيادة الأدوية فى الوحدة الصحية زيارة مفاجئة لمحافظ أسوان تنتهى بزيادة الأدوية فى الوحدة الصحية

فاجأ مصطفى يسرى -محافظ أسوان- العاملين بالوحدة الصحية بمنطقة البيارة بمدينة كوم أمبو، بزيارة مفاجئة انتهت بتوجيهه لمسئولى الصحة بزيادة كميات الأدوية والمستلزمات الطبية بعد اكتشافه النقص الواضح فى صيدلية الوحدة.

وطالب مصطفى يسرى بالتنسيق مع مجلس المدينة وقطاع الكهرباء، لرفع التراكمات والمخلفات الموجودة بجوار أسوار الوحدة، والحد من تكرار انقطاع التيار الكهربائى بها، خصوصاً أن الوحدة الصحية تخدم حوالى 8 آلاف مواطن بمنطقة البيارة.

وبناءً على طلب أهالى البيارة وافق محافظ أسوان على زيادة مخصصات المخابز البلدية بها من الدقيق المدعم، مع تشديد الرقابة التموينية لتحسين جودة رغيف العيش المنتج بها.

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مصر 365