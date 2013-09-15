الزمالك يستقر على 90 % من تشكيله أمام الأهلي

استقر الجهاز الفني للزمالك على نسبة كبيرة من تشكيله الأساسي أمام الأهلي في الجولة الخامسة للمجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك سيبدأ بعبد الواحد السيد في حراسة المرمى، ويخوض محمد عبد الشافي المباراة أساسيا بجانب محمود فتح الله قلب الدفاع.

بينما يبقى عدم الاستقرار على الدفع بصلاح سليمان أم حمادة طلبة بسبب تجدد شعور الأول بألام في العضلة الأمامية.

وفي حالة تمكن سليمان من المشاركة، قد يكون موقع طلبة في مركز الظهير الأيمن بديلا لأحمد سمير.

وفي حالة عدم مقدرة صلاح سليمان على المشاركة، سيلعب طلبة قلب دفاع وبجانبه أحمد سمير.

بينما استقر بشكل نهائي الزمالك على الدفع بأحمد توفيق، نور السيد وعمر جابر في خط الوسط.

وأمامهم الثلاثي محمود عبد الرازق "شيكابالا"، أحمد عيد عبد الملك والمهاجم الوحيد أحمد جعفر.

ويظل على مقاعد البدلاء محمد إبراهيم، حازم إمام، وأحمد حسن كأوراق رابحة يدفع بها حلمي طولان حسب النتيجة.