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عبد الواحد: الزمالك يهدف التأهل أول المجموعة .. وفخور بالجمهور العظيم

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عبد الواحد: الزمالك يهدف التأهل أول المجموعة .. وفخور بالجمهور العظيم عبد الواحد: الزمالك يهدف التأهل أول المجموعة .. وفخور بالجمهور العظيم

أكد عبد الواحد السيد حارس مرمى الزمالك أنه لا بديل للأبيض عن الفوز على الأهلي مشيرا إلى أن فريقه يهدف للتأهل كأول المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد الواحد لـFilGoal.com يوم السبت: "كنا قد وضعنا هدفا أمامنا بعد انتهاء الدور الأول، وهو الفوز في المباريات الثلاثة المتبقية".

وتابع "نجحنا في الفوز في واحدة ويبتقى أمامنا مبارتين".

ونجح الزمالك في الفوز أمام أورلاندو بهدفين لهدف، وحالة فوزه على الأهلي وليوبار في الجولتين الأخيرتين يضمن الصعود كأول المجموعة الأولى.

شكرا للجمهور

وحرص قائد الزمالك على توجيه شكره لجمهور الزمالك الذي وصفه بالعظيم، بعد الوداع الحافل في مطار القاهرة الذي نظمته مجموعة.

وأشار "لم أر في حياتي حب وإخلاص بهذا الشكل، شكرا جمهور الزمالك العظيم".

وتابع عبد الواحد "الجمهور قدم للاعبين درسا في الإخلاص وحبهم وانتمائهم وصل لكل لاعب ودفعوا اللاعبين للإصرار نحو الفوز على الأهلي".

واختتم "فخور بأنني ألعب في الزمالك بسبب هذا الجمهور".

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فيديو اليوم السابع