الزمالك مجبر على تحدي التاريخ في مواجهة إصرار الأهلي

تحت شعار "لا بديل عن الفوز" يدخل الأهلي والزمالك صراعا جديدا نحو التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا من خلال مواجهة الجولة الخامسة بالمجموعة الأولى.

ويستضيف الأهلي القمة الإفريقية على ملعب الجونة في الثالثة عصرا، وفي جعبته سبع نقاط في مجموعة تعقدت حساباتها، وباتت الأبواب مفتوحة أمام الفرق الأربعة للتأهل.

التاريخ لا يرتدي قميص الزمالك في المواجهات الإفريقية مع الأهلي، إذ لم يسبق للأبيض الفوز على الأحمر خلال اللقاءات القارية التي جمعتهما باستثناء كأس السوبر الإفريقي.

فالأهلي واجه الزمالك في سبع مباريات إفريقية، انتهى منهم أربعة بفوز الأحمر، وثلاثة بالتعادل.

فيما يتحتم على الزمالك للدخول في المنافسة على مقعد للتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا تحقيق الفوز، وهو ما يصطدم برغبة الأهلي في حسم تأهله رسميا بجانب التاريخ.

لا بديل عن الفوز

كلا الفريقين يعلم أن الفوز يقرب إحداهما من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ولكن موقف الأهلي في الجولة الأخيرة يجبره على السعي نحو الفوز على الزمالك.

يقول محمد يوسف المدير الفني للأهلي: "لن نعتمد على نتائج الأخرين، أو نظل في قلق حتى الجولة الأخيرة.. سنحاول حسم الأمور والفوز على الزمالك بأي طريقة".

وهو ما أكده حلمي طولان المدير الفني للزمالك قائلا: "سنلعب من أجل الفوز ولا بديل عنه، إن حققنا الفوز في المبارتين التاليتين لن نكون في حاجة لنتائج الأخرين".

لهذا سيسعى الأهلي والزمالك لتحقيق الفوز في مباراة الجولة الخامسة.

حسابات معقدة

ربما رغبة الفريقين في تحقيق الفوز تصطدم بتعادلهما، وهو ما يجعل الأهلي متصدرا برصيد ثماني نقاط، بينما يبقى الأبيض رابعا برصيد خمس نقاط، ولكن.

مازالت فرصة الأهلي والزمالك على التأهل لنصف النهائي ممكنة، ففي حالة حقق الأهلي على أورلاندو في الجولة الأخيرة في جنوب إفريقيا، والزمالك على ليوبار في مصر.. يتأهل الغريمين التقليديين سويا.

أما في حالة حقق الأهلي الفوز يضمن مقعدا في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وتنعدم آمال الزمالك.

وحال تحقق الفوز للزمالك ستشتعل المجموعة في الجولة السادسة ويصعد من يحقق الفوز على الأخر.