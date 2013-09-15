عرض عسكري لكتائب القسام وسط غزة

كتب : أ ش أ منذ 38 دقيقة

نظمت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء أمس، عرضا عسكريا كبيرا في مدينة غزة، وانتشر المئات من عناصر القسام في حيي التفاح والدرج شرق المدينة سيرا على الأقدام وفي مركبات محمولة باتجاه ميدان فلسطين وسط غزة، حاملين معهم أنواعا مختلفة من الأسلحة في مشهد يشير إلى استعدادهم لصد أي عدوان إسرائيلي محتمل على القطاع.

ورفع جنود القسام الأعلام الفلسطينية وأعلام حركة حماس وسط تجمع المواطنين لمشاهدة العرض العسكري، وكان أبرز من التفوا حوله طلاب المدارس الذين قاموا بالتسليم على الجنود وساروا خلفهم ليشهدوا نهاية العرض.

يذكر أن قطاع غزة شهد خلال الأسبوعين الأخيرين عروضا عسكرية كبيرة لعدد من الفصائل الفلسطينية على رأسها القسام للتأكيد على جاهزية المقاومة للتصدي لأي عدوان إسرائيلي.