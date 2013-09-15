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الكاف: مصر تواجه أحد منتخبات التصنيف الأول.. ومبارة العودة قد تُقام في القاهرة

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الكاف: مصر تواجه أحد منتخبات التصنيف الأول.. ومبارة العودة قد تُقام في القاهرة الكاف: مصر تواجه أحد منتخبات التصنيف الأول.. ومبارة العودة قد تُقام في القاهرة

أكد الاتحاد الافريقى لكرة القدم، “كاف”، على أن كل شيء معد لاستضافة قرعة الدور الأخير للتصفيات الأفريقية يوم 16 سبتمبر بمقرالاتحاد بالقاهرة بعد إصدار تصنيف “الفيفا” الأخير.

وأضاف الاتحاد الافريقى فى تقرير على موقعه اليوم أن الفرق العشرة التي تأهلت للدور الأخير من تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2014 ستصنف على أساس أن كوت ديفوار وغانا والجزائر ونيجيريا وتونس هي الفرق المصنفة وستوضع في الوعاء رقم (1)، بينما توضع وبوركينا فاسو والكاميرون والسنغال وإثيوبيا في الوعاء (2) خلال القرعة .
> وتم تصنيف الفرق بناء على تصنيف “الفيفا” لمنتخبات أفريقيا الذي صدر يوم الخميس، حيث تم منح الفرق الخمس الأفضل ترتيبا وصف “فرق مصنفة” ولكن الفرق المصنفة وغير المصنفة سيتم سحبها معا لتحديد خمس مباريات ذهاب وإياب مع قرعة منفصلة لتحديد أي فريق يلعب على أرضه أولا، المباريات مقررة من 11-15 أكتوبر ومن 15-19 نوفمبر، وتتأهل الفرق الخمسة الفائزة بمجموع المباراتين لبطولة كأس العالم 2014 في البرازيل.
> وكان “الكاف” قد أقصى الرأس الأخضر التي فازت بالمجموعة الثانية بسبب إشراكها المدافع الموقوف فرناندو فاريلا في مباراتها التي فازت بها خارج أرضها على تونس، ولذلك تم تغيير فوز جزيرة الرأس الأخضر 2-صفر للخسارة صفر – 3 ليتم منح القمة لتونس التي بلغت كأس العالم 4 مرات من قبل .

 

أ.ش.أ

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