مقلد وبهجت مع الزمالك في الجونة لدعم الفريق قبل القمة الأفريقية

حرص كل من مدحت بهجت عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وعلاء مقلد المدير التنفيذي للنادي، على التوجه إلى الجونة، لمؤازرة فريق كرة القدم بالنادى قبل مواجهة الأهلي غدا الأحد في إطار مباريات الجولة الخامسة لمباريات دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأشار الموقع الرسمي للزمالك، إلى أن بهجت ومقلد حرصا على السفر مع الفريق الأبيض من أجل مؤازرة اللاعبين والجهاز الفني في المباراة المرتقبة، و لتذليل كافة العقبات أمام الفريق واللاعبين خلال فترة تواجدهم بالجونة.

> يذكر أن الزمالك يحتل المركز الرابع والأخير بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، فيما يأتي الأهلي في المرتبة الثانية برصيد 7 نقاط .