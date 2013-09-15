أخبار عاجلة

أستراليا تحذر.. أسماك قرش في الشوارع -
بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني! -
"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
مفاجآت تكشفها التحقيقات في واقعة ضبط لواء بحري لزوجته متلبسة مع ضابط شرطة آخر وقفز الأخير من الدور الرابع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

مقلد وبهجت مع الزمالك في الجونة لدعم الفريق قبل القمة الأفريقية

  • 7
Google+ Print
مقلد وبهجت مع الزمالك في الجونة لدعم الفريق قبل القمة الأفريقية مقلد وبهجت مع الزمالك في الجونة لدعم الفريق قبل القمة الأفريقية

حرص كل من مدحت بهجت عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وعلاء مقلد المدير التنفيذي للنادي، على التوجه إلى الجونة، لمؤازرة فريق كرة القدم بالنادى قبل مواجهة الأهلي غدا الأحد في إطار مباريات الجولة الخامسة لمباريات دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأشار الموقع الرسمي للزمالك، إلى أن بهجت ومقلد حرصا على السفر مع الفريق الأبيض من أجل مؤازرة اللاعبين والجهاز الفني في المباراة المرتقبة، و لتذليل كافة العقبات أمام الفريق واللاعبين خلال فترة تواجدهم بالجونة.
> يذكر أن الزمالك يحتل المركز الرابع والأخير بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، فيما يأتي الأهلي في المرتبة الثانية برصيد 7 نقاط .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا