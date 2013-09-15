تشجيع الموظفين على الإبداع يرتقي بالأداء

أكد معالي صقر غباش، وزير العمل، أن ترسيخ ثقافة التميز لدى الموارد البشرية والوحدات التنظيمية من شأنه تحفيز وتشجيع الموظفين على الإبداع في بيئة عمل تنافسية، الأمر الذي يسهم بشكل فاعل في الارتقاء بالاداء وتحقيق التميز المؤسسي بما يلبي توجيهات القيادة الرشيدة.

جاء ذلك خلال تكريم معاليه الفائزين بجائزة التميز المؤسسي في دورتها الثالثة في ديوان وزارة العمل في أبوظبي بحضور الوكلاء المساعدين ومديري الإدارات وعدد من الموظفين.

وأكد غباش حرص وزارة العمل على التعامل مع التميز بوصفه ثقافة وأحد أبرز أدبيات العمل الحكومي في دولة الامارات حيث تطبق الوزارة في سبيل ذلك العديد من المبادرات أهمها "جائزة التميز المؤسسي" التي تعمل على ترسيخ هذه الثقافة وإطلاق الطاقات الابداعية لتطوير القدرات والأداء المؤسسي بشكل متواصل.

مستويات وظيفية

وأبدى ثقته بقدرة مختلف المستويات الوظيفية في وزارة العمل على طرح المبادرات والمشاريع التي تسهم في تحقيق الاهداف الاستراتيجية للوزارة والتميز المنشود في الأداء، خاصة في ما يتعلق بتقديم الخدمات ذات الجودة العالية للمتعاملين.

وتنقسم "جائزة التميز المؤسسي" إلى سبع فئات تشمل فئة الإدارة المتميزة وفازت بها على التوالي إدارة التفتيش في ديوان الوزارة بدبي وإدارتا مكاتب العمل ومراكز الخدمة وفئة مكتب العمل المتميز وفاز بها على التوالي مكاتب رأس الخيمة وخورفكان وعجمان وفئة "قلادة" التميز في المجال الاشرافي وفاز بها على التوالي قاسم محمد جميل وعادل عبدالرحيم الزرعوني وعيسى عبدالرحيم الزرعوني.

كما فاز في فئة "قلادة" التميز في المجال الإداري كل من أنور حاميم بن سليم ومازن محمد العيسى ومروة محمد المغني، بينما فازت في "قلادة" التميز في المجال التخصصي أمل مرون المطروشي وفي "قلادة" التميز في المجال الميداني فاز حسن علي الشرقي.

كما فازت مريم محمد زريق في "قلادة" التميز في مجال تقديم الخدمة. وتهدف الجائزة تبني مفاهيم ادارية حديثة ومتطورة تركز على خدمة المتعاملين وتبسيط الاجراءات وتوثيق الانظمة وترسيخ وتعميم المبادرات والخبرات المتميزة ومفاهيم التميز وتشجيع روح الابداع وغيرها من الاهداف ذات الصلة.

فريق متخصص

يقوم فريق متخصص من خارج وزارة العمل وداخلها بعملية تقييم ملفات المرشحين للجائزة حيث تتم في المرحلة الاولى تقييم الطلبات المقدمة لكل فئة من فئات الجائزة السبع، ووضع درجة مبدئية بينما تجرى في المرحلة الثانية مقابلات ميدانية مع المرشحين لمطابقة الواقع بما ورد في طلبات الترشح ويتم لاحقا وضع الدرجات النهائية وتحديد الفائزين.