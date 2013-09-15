91.7 % نسبة التوطين الإداري في مركز نقل الدم

حقق مركز خدمات نقل الدم والأبحاث في الشارقة التابع لوزارة الصحة معدلات مرتفعة في توطين الوظائف الفنية والإدارية في مختلف التخصصات حيث بلغت نسبة توطين الوظائف الفنية في مختبرات المركز حوالي 87 % تمثلت في مختبر علم أمراض الدم ومختبر فصل مكونات الدم والمناعة ومختبر الأبحاث والتدريب العلمي والعملي ومختبر فحص الحمض النووي.

كما بلغت نسبة التوطين في الوظائف الإدارية على مستوى مركز خدمات نقل الدم والأبحاث في الشارقة حوالي 91.7 % في مختلف الوظائف الإدارية.

صرح بذلك الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص، رئيس اللجنة الوطنية العليا لنقل الدم في الدولة، وقال إن توجيهات الوزارة التي تعمل بكل جهد لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة للدولة في شأن تمكين التوطين وإتاحة الفرصة للكوادر الوطنية في التخصصات المختلفة للمساهمة في عجلة الانتاج وخدمة قطاعات الدولة من خلال أنشطتهم وتخصصاتهم المتنوعة كل في اختصاصه.

وأوضح الدكتور أمين الأميري أن مركز خدمات نقل الدم والأبحاث في الشارقة يدعم سياسة وزارة الصحة في شأن التوطين والاهتمام بتشجيع الكوادر المواطنة على تأكيد وجودها وإثبات ذاتها في التخصصات المختلفة.

لافتا إلى أن مركز خدمات نقل الدم والابحاث افتتح منذ عام 2005 وهو يعتبر مركزا مرجعيا لخدمات نقل الدم في مجال التدريب والابحاث على مستوى إقليم شرق المتوسط وهو مركز معتمد ومتعاون مع منظمة الصحة العالمية منذ عام 2008م.

خدمة الرقم المجاني

أطلق مركز خدمات نقل الدم والأبحاث في الشارقة التابع لوزارة الصحة خدمة الرقم المجاني للمركز " 800-BLOOD " وذلك لاستقبال استفسارات وآراء المتعاملين المتواصلين مع المركز وتقديم أفضل الخدمات للمراجعين.

وتأتي هذه الخطوة من منطلق تعزيز دور خدمة المتعاملين وتحقيق سرعة ومرونة التواصل بين مركز خدمات نقل الدم والأبحاث بالشارقة والجمهور من المتبرعين بالدم وتثمينا لدورهم في دعم الجانب الإنساني والمجتمعي.

وأشار الأميري إلى أن خدمة الرقم المجاني تعتبر بمثابة نظام إداري يستند إلى أفضل الخدمات الإلكترونية للتعامل مع آراء واستفسارات المتعاملين بفاعلية وكفاءة عالية.

نقل الوحدات

وبين أن 50 % من المرضى يتم نقل عدد 2- 4 وحدات دموية إليهم لعلاج حالتهم المرضية بينما يحتاج 17.3% من المرضى إلى نقل 5- 8 وحدات دموية و 4.6 % إلى 9- 12 وحدة دموية ويتم نقل أكثر من 15 وحدة دموية في 3.5% من المرضى.

وهناك حاجة إلى نقل الدم لعديد من الحالات المرضية مثل العمليات الجراحية، حوادث الطرق، حالات النزف الشديد ما بعد الولادة، أمراض الدم الوراثية والأمراض الخبيثة وغيرها، حيث أشارت منظمة الصحة العالمية بأن هناك 500 امرأة حامل تموت بسبب نقص إمدادات الدم في الدول الفقيرة والتي تعاني من نقص وشح إمدادات الدم.

وأشار إلى أنه تم خلال العام الماضي نقل 14309 وحدات دم و5963 وحدة بلازما دم مجمدة وطازجة كما تم استخدام 5366 وحدة من الصفائح الدموية المركزة و 629 وحدة راسب قري لمرضانا على مستوى 44 مستشفى حكومي وخاص يتم إمدادهم بالدم ومكوناته بشكل يومي من قبل مركز خدمات نقل الدم والأبحاث الشارقة.

أمراض وراثية

تشير الإحصائيات إلى أن 50.7 % من وحدات الدم المركزة يتم استخدامها لحالات فقر الدم ( مثل مرض الثلاسيميا) أو فقر الدم الناتج عن نزيف أو حالات مرضية وأن 8 % من وحدات الدم المركزة يتم استخدامها للإصابات الناتجة عن حوادث الطرق و8% لحالات النزف المرافقة للولادة و10.8 % لعمليات نقل الدم المصاحبة للعمليات الجراحية الروتينية بينما يتم استخدام 2 % من الوحدات الدموية لعمليات القلب المفتوح.