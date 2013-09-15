إشادة بخريجي الدفعة الأولى من برنامج تطوير القيادات المدرسية

أعربت فوزية حسن بن غريب وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد للعمليات التربوية عن اعتزاز وزارة التربية وتقديرها للجهد الكبير الذي بذله خريجو الدفعة الأولى من برنامج تطوير القيادات المدرسية،

وأكدت غريب أن التربويين الذين التحقوا بالمرحلة الأولى للبرنامج، أثبتوا نجاحاً لافتاً في تعاطيهم مع مستجدات فنون القيادة المدرسية الحديثة والمعاصرة التي يشهدها العالم، كما أظهروا تفوقاً خاصاً خلال فترة التدريب والإعداد، وأنهم جديرون بقيادة أعمال التطوير والارتقاء بمستوى المدارس، وجعلها في أفضل صورة للمدرسة المتقدمة.

وذكرت غريب أن وزارة التربية لا تدخر وسعاً في صقل مهارات خبراتها المواطنة، التي تثق في قدراتها، وتعمل على تنمية هذه القدرات والمهارات، وربطها بالتقنيات المطورة وبأفضل الممارسات التربوية المعمول بها عالمياً، منوهة بمجموعة المبادرات التي رصدتها الوزارة لرفع مستوى أداء موظفيها، وخاصة العاملين منهم في الميدان التربوي.