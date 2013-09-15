«تنمية المجتمع» في دبي و«جليس» يقدمان خدمات لحاملي بطاقة مسن

وقعت هيئة تنمية المجتمع في دبي اتفاقية إطارية للتفاهم مع "جليس" للرعاية الصحية المنزلية إحدى المشاريع التابعة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في تقديم خدمات لحاملي بطاقة مسن وتذليل الصعاب لكبار السن عند تقدمهم للحصول على خدمات من "جليس" وذلك لضمان نجاح تفعيل الخدمات الموجودة في البطاقة وتقديرا لدور ومكانة كبار السن في المجتمع.

ووقع الاتفاقية كل من أحمد المهيري، مدير تنفيذي لقطاع البرامج والخدمات الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع؛ والدكتورة عائشة المطوع الرئيس التنفيذي لمؤسسة جليس للرعاية الصحية المنزلية، في مقر الهيئة في دبي.

وقال احمد المهيري: "إننا في الهيئة نثمن المشاركات لكافة الجهات التي تتفاعل معنا في تقديم الخدمات المميزة لفئة كبار السن ونبحث دائما عن كل ما هو جديد لخدمة هذه الفئة بما يوفر لها سبل الراحة والاستقرار والأمان ووفقا للمعايير العالمية".

واضافت الدكتورة عائشة المطوع أن مؤسسة جليس قد أطلقت خدماتها منذ عام ونصف فقط وبلغ عدد الاسر المستفيدة من خدماتها 70 عائلة ما يعكس الثقة المتزايدة في خدماتها التي نقدمها للمسنين سواء كانت خدمات صحية او غير صحية ومن اهمها توفير الممرضين المرخصين سواء في المستشفى او في المنزل وكذلك تدريب العائلات على كيفية مواجهة احتياجات المسنين وتوفير مرافقين للمسن في حالات السفر وغيرها من الخدمات المتنوعة الي تلبي احتياجات فئة المسنين.

بطاقة مسن

الجدير بالذكر أن هيئة تنمية المجتمع اطلقت مبادرة بطاقة مسن لمواطني إمارة دبي المقيمين بها والذين تبلغ أعمارهم 60 عاماً فما فوق في وقت سابق وتتيح البطاقة لحامليها خدمات وتسهيلات متعددة، وتندرج هذه المبادرة تحت برنامج كبار السن الذي يحظى برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم انطلاقا من حرص سموه واهتمامه بفئة المسنين والعمل على تلبية احتياجاتهم تقديرا لهم وللدور الذي بذلوه في خدمة مجتمعهم ووطنهم كما تؤكد حرص الهيئة المتواصل على القيام بدور فاعل في بناء مجتمع متلاحم مستدام ينعم أفراده بالرفاهية والرخاء وإيمانا منها بالدور العظيم الذي لعبه الآباء والاجداد خلال مسيرة التنمية التي تشهدها كافة مناطق الدولة.

20 جهة

وصل عدد الجهات المشاركة في بطاقة مسن أكثر من 20 جهة ومن ضمنها هيئة الطرق والمواصلات، شرطة دبي، بلدية دبي، هيئة الطيران المدني، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب، محاكم دبي، دائرة التنمية الاقتصادية، الادارة العامة للدفاع المدني، جمارك دبي، الصفوة لأنظمة الحركة، مكتب حميد درويش للمحاماة، عيادة الياسمين لطب الاسنان، عيادة الدكتور عبدالوهاب محمد لطب الاسنان، الرحمة للتمريض المنزلي، آرامكس، ليفانت لخدمات التقنية، جليس للرعاية الصحية المنزلية، جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك، وعدد من الصيدليات.