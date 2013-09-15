أصدر معالي محمد عمران الشامسي، رئيس كليات التقنية العليا، قرارات تعيين كوكبة جديدة من المواطنين في كليات التقنية العليا انسجاما مع توجيهات القيادة الرشيدة بشأن تعزيز مسيرة التوطين في المؤسسات المختلفة بالدولة.

وأكد معاليه أن كليات التقنية العليا ومن خلال إدراكها لأهمية تجسيد رؤية القيادة الرشيدة في دور الكوادر الوطنية العاملة وفي إطار مساعيها لتنفيذ سياسة التوطين هذا العام وإتاحة الفرص للشباب المواطن للعمل في القيادات أكاديمية وأعضاء هيئة تدريس وإداريين، وتأتي هذه التعيينات الجديدة وفق إطار استراتيجي لتطوير الكوادر الوطنية في كليات التقنية العليا من خلال التركيز على احتياجات المتقدمين للعمل وتوفير التأهيل والتدريب المناسب لهم لمواكبة متطلبات طبيعة العمل.

مواطنون مؤهلون

وتضمنت القرارات تعيين كل من خلود المعلا رئيسا للموارد البشرية، وعبدالله الزعابي رئيسا لقسم الدراسات الإعلامية، وخالد النعيمي منسقا للشؤون المالية.

وتملك المعلا 17 سنة من الخبرة العملية، حيث شغلت العديد من المناصب في شركات خاصة واتحادية في مجالات الاتصالات، والمصارف، والخدمات الاجتماعية، وتحمل درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة الإمارات، وبكالوريوس في الأدب العربي من جامعة بيروت، ودرجة الماجستير في إدارة الإنشاءات من جامعة ريدينج في المملكة المتحدة.

وعمل الزعابي منذ العام 2000 في تلفزيون أبو ظبي (رئيس تحرير، ومقدم برامج، وصحفي)، حيث شارك يومياً في إعداد العديد من البرامج والبيانات الصحفية.

وحقق النجاح المهني من خلال تغطية الأحداث الاقتصادية في الدولة وخارجها، وإجراء المقابلات مع الوزراء ورؤساء الحكومات، وكبار الشخصيات الاقتصادية العالمية، إضافة إلى عمله الإعلامي، ويحمل الزعابي من كليات التقنية العليا درجة الماجستير في الثقافة وإدارة المشاريع الإبداعية، ودرجة البكالوريوس في الإدارة الإعلامية، والدبلوم العالي في الإخراج والتصوير.

من جانبه تخرج النعيمي في كلية دبي للطلاب برنامج البكالوريوس في العلوم التطبيقية والخدمات المالية بمعدل عام 3.72، ويحمل أيضاً الدبلوم العالي في إدارة الأعمال العامة، وأثناء دراسته، انضم النعيمي إلى عضوية مجلس إدارة الطلاب وتم اختياره للدراسة في برنامج الشيخ محمد بن زايد لمنح الدراسات العليا في جامعة نيويورك.

ونظراً لجدارته في اللغتين العربية والإنجليزية، تم اختيار خالد عريف حفل في العديد من المؤتمرات الهامة التي تنظمها الكليات.

أهداف متعددة

وقالت المعلا إنها على أتم الاستعداد للمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف كليات التقنية العليا قصيرة الأمد وطويلة الأمد بمساعدة فريق العمل لدى الكليات، مع التركيز الخاص على الموارد البشرية، منوهة بأن أحد أهم هذه الأهداف الاستراتيجية هي التوطين.

وأضافت إن أعضاء هيئة التدريس في الكليات يبذلون قصارى جهودهم لتأدية رسالتهم التعليمية السامية وإنهم بحاجة لدعم الجميع ومن هذا المنطلق يمكن توفير الخدمات لهم بما يساعدهم على التركيز على تطوير مهاراتهم وبلوغ أقصى طاقاتهم للتفوق في عملهم.

وعبرت عن بالغ سرورها وفخرها للعمل في كليات التقنية العليا كونها بيئة تعليمية تتسم بالتطور المستمر والحيوية والنشاط، وتستخدم أحدث الممارسات والتقنيات العالمية، داعية المواطنين والمواطنات للتوجه إلى كليات التقنية العليا للعمل نظراً لترحيب الكليات بالكفاءات المواطنة القادرة على العمل بجد والتزام واندفاع.

بيئة إيجابية

وأشار خالد النعيمي أن هدفه الرئيسي يتمثل في توفير بيئة تعليمية إيجابية للطلبة وأعضاء هيئة التدريس، يسودها الإبداع والطموح والتعطش إلى المعرفة، لافتا إلى أن العمل في كليات التقنية العليا سيتيح له الفرصة لخدمة دولة الإمارات وكليات التقنية من خلال تحسين وإثراء الحياة الطلابية في الكليات.

ويحرص خالد النعيمي على تشجيع الشباب المواطن على البحث عن العمل في المجالات التي تحقق أهدافهم الشخصية. وأكد خالد على أهمية عمل المواطنين في نظام التعليم في الوظائف الإدارية والتدريسية نظراً لقدرتهم على فهم الطالب المواطن.

تطوير وإثراء

أكد عبدالله الزعابي أن هدفه الرئيس يتمثل في تطوير كلية الإعلام لتصبح الأفضل في الدولة والمنطقة عن طريق إثراء تجربة الطلاب بما يتناسب مع احتياجاتهم الفكرية والمهنية ومتطلبات قطاعات العمل، مضيفا أنه سيعطي الأولوية للطالب كمحور العملية التعليمية.