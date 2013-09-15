اعتماد مواصفة شرطة أبوظبي الإرشادية لـ «الجودة»

أعلن اللواء ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اعتماد أول مواصفة إرشادية لتطبيق نظام إدارة الجودة "الآيزو 9001:2008" في المؤسسات الشرطية دولياً،على غرار التطبيقات العالمية.

جاء ذلك في ختام ورشة العمل التي عُقدت في فندق فيرمونت باب البحر لمدة ثلاثة أيام في أبوظبي؛ بمشاركة واسعة من وفود دولية ووفود من القيادات الشرطية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهيئات الإمارات للمواصفات والمقاييس المحلية والإقليمية والعالمية، والتقييس الخليجية، والعديد من الضباط والخبراء، وتم الاعتماد بعد التصويت في نهاية الورشة وحقق إجماع جميع الوفود بنسبة 100%.

خدمات شرطية

وقال النعيمي: إن هذا الإنجاز جاء تجسيداً لرؤية القيادة العامة لشرطة أبوظبي؛ لضمان استمرار الإمارة كمجتمع ينعم بالأمن والسلامة، من خلال تقديم خدمات شرطية عالية الجودة للمواطنين والمقيمين والزوار، لافتا إلى أن اعتماد المواصفة يعدّ نجاحاً كبيراً تحققه دولة الإمارات في المحافل الدولية، بفضل جهود أبنائها وإيمانهم بالتميز والنجاح والطموح لجعل اسم الإمارات في المحافل الدولية، كما أن هذا النجاح يأتي نتيجة للدعم اللامحدود للقيادات الشرطية، وتضافر العمل لإنجاح هذا المشروع.

وأكد العقيد محمد حميد دلموج الظاهري، مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة لإيمان القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالأهمية الكبرى للتميز، باعتباره جزءاً أساسياً من عملية التطوير الاستراتيجي؛ ما يشكّل الركيزة الأساسية للنجاح والتميز للتقدم نحو الأفضل في المجالات كافة، والذي من شأنه رفع اسم الدولة في المحافل الدولية.

وأشار إلى أن المواصفة تختص بتطبيقات المؤسسات الشرطية عموماً، آخذين بعين الاعتبار اختلاف هيكلية المؤسسة الشرطية ومتطلباتها على المستوى الإقليمي والعالمي، حيث رسمت الإطار العام لنظام إدارة الجودة حصرياً للمؤسسات الشرطية من حيث بنية النظام، ونوع التوثيق والتدريب المطلوب، والمسؤوليات والصلاحيات، وتحديد العمليات وآليات قياس فاعلية هذه العمليات؛ بهدف تحقيق استراتيجيات وأهداف المؤسسة الشرطية ضمن مفهوم الجودة.

مفهوم الجودة

وقال العقيد فيصل سلطان الشعيبي، مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي: إن هذه المواصفة تهدف إلى ترسيخ مفهوم الجودة في المؤسسة الشرطية في العديد من النواحي التطويرية، أهمها تقديم الخدمات الشرطية بصورة متجانسة لتدعيم أسس الاستقرار والاستثمار في المجتمع المحلي؛ وتلبية احتياجات المجتمع.

ونوه بأن هذا الإنجاز من المشاريع الريادية على مستوى العالم، من حيث طبيعة هذه المواصفة ومجال تطبيقها مضيفاً أن الإنجاز يأتي خلاصة للجهود الكبيرة التي بذلتها القيادة العامة لشرطة أبوظبي على المستويات كافة، في تطوير العمل الشرطي إدارياً وميدانياً بما يحقق أمن واستقرار المجتمع. ك

ما لفت الدكتور غاري كورت رئيس اللجنة الفنية الدولية للآيزو "TC 176"الخاصة بإدارة الجودة، إلى أن هذا المشروع من المشاريع الريادية في العالم، وقفزة نوعية لشرطة أبوظبي في المحافل الدولية، وهذا دليل على إيمان قيادتها بالتميز والريادة.

ممارسات عالمية

كان فريق متخصص من إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء في شرطة أبوظبي، وبعد الانتهاء من تأهيل القيادة العامة لشرطة أبوظبي لنظام إدارة الجودة، قد قام باستخلاص الخبرة المُستفادة واستحداث مواصفة إرشادية تُعنى بالعمل الشرطي؛ ضمن نطاق مواصفة نظام إدارة الجودة "الآيزو9001:2008"، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية المشابهة في مجالات متعددة؛ مثل الصحة والتعليم.