وفد إماراتي يبحث التعاون المشترك مع اليونان

أشاد إيفانجيلوس فينيزيلوس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليوناني بمسيرة العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبلاده، جاء ذلك لدى استقباله الوزير اليوناني لوفد إماراتي يقوم حاليا بزيارة لأثينا لبحث سبل تعزيز العلاقات في مختلف المجالات والإعداد للاجتماع الثاني للجنة المشتركة بين البلدين.

وأعرب عن شكره وتقديره العميق لقيادة وحكومة الإمارات ولسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية لحرصهم الدائم على تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين وتشجيع الاستثمار في القطاعات الحيوية.

وضم وفد دولة الإمارات معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر، وزير دولة، وخالد الغيث، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية، وعبد الهادي خاجه، سفير الدولة لدى جمهورية اليونان، ومحمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وسعيد حمدان النقبي، مدير إدارة اللجان المشتركة في وزارة الخارجية.

وبدر عبدالله المطروشي، مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية، والدكتور سيف الصيعري، الرئيس التنفيذي لقطاع حلول الطاقة في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" وممثلين من "مصدر"، وعدد من الجهات والمؤسسات من دولة الإمارات.

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر: "نقلنا تحيات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى حكومة وشعب اليونان، وأبلغناهم حرصها على دعم الجهود الرامية لإعادة الاستقرار إلى الاقتصاد اليوناني بعد الصعوبات التي مر بها خلال الفترة الماضية..

وكلنا ثقة بأن استمرار اليونان ضمن الاتحاد الأوروبي من شأنه خلق مناخ إيجابي جاذب للاستثمارات في إطار من الانفتاح الاقتصادي الذي يعزز الفرص الاستثمارية والتجارية".

شراكة

وأكد أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين منوهاً بالعلاقات المتينة بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان بجميع المجالات الاقتصادية والسياحية والثقافية والتعليمية.

وأشار معاليه إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، إلى اليونان والتي اتفق الجانبان خلالها على التسريع في عقد الاجتماع الثاني للجنة المشتركة بين البلدين لبحث تطوير وتعزيز العلاقات في مختلف المجالات، والعمل على ترجمة الفرص الاستثمارية في اليونان إلى مشاريع مشتركة تدعم الجهود الحكومية لتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.

وأشار معاليه إلى أنه جرى خلال الزيارة الحالية الإعداد للاجتماع الثاني للجنة المشتركة والاعلان عن منتدى اقتصادي بين البلدين المقرر عقدهما في أبوظبي خلال نوفمبر المقبل.

ودعا معاليه القطاعين الحكومي والخاص في اليونان إلى المشاركة في المعارض والمؤتمرات التي تستضيفها الإمارات كونها تقدم منصة ممتازة لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة، إلى جانب إمكانية التواصل مع الشركات الإماراتية للاستفادة من خبراتها في مختلف المجالات..

لافتاً إلى أن البلدين وقعا على مجموعة من اتفاقيات التعاون، بما في ذلك اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي التي ستدخل حيز التطبيق في القريب العاجل، حيث تم الاتفاق على صيغتها وبنودها خلال الزيارة الأخيرة لمعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية إلى اليونان.

مذكرات

وأوضح أنه يجري بحث التوقيع على مجموعة من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما فيها حماية وتشجيع الاستثمارات، والنقل البحري، والتعليم والبحث العلمي، والعديد غيرها.

الجدير بالذكر أن الدولتين وقعتا اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم دخلت حيز التنفيذ في مجالات عدة، بما فيها النقل الجوي والأوراق المالية وغيرها. وعقد وفد الدولة اجتماعا مع وزير الخارجية اليوناني وأبلغه حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقة مع جمهورية اليونان.

حرص

وأبدى الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون وإزالة أية عقبات تعترض مسيرة التعاون للوصول الى نتائج مثمرة تخدم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين. كما عقد وفد الدولة سلسلة اجتماعات تحضيرية لمناقشة أجندة اللجنة المشتركة والجهات المشاركة..

كما تم الاتفاق على عقد المنتدى الاقتصادي الاماراتي اليوناني على هامش اجتماعات اللجنة للاطلاع على فرص الاستثمار في البلدين وكيفية ترجتمها إلى أرض الواقع.

وشملت اللقاءات اجتماعاً مع كوستيس هاتزيداكيس، وزير التنمية اليوناني وتطرق النقاش إلى العلاقات الثنائية ومختلف مجالات التعاون، بما فيها قطاعات الطيران المدني والصحة والسياحة الى جانب عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وجرى كذلك استعراض أبرز الفرص والحوافز التي توفرها حكومتا البلدين بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتوسيع النشاط التجاري بينهما.

كما عقد وفد الإمارات اجتماعاً مع جيانيس مانياتيس، وزير الطاقة والبيئة وتغير المناخ اليوناني وتطرقا إلى التعاون في قطاع الطاقة والتنمية المستدامة ومناقشة أهمية وجود تشريعات تشجع الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة.

علاقات

أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان في 31 مايو من عام 1975، وتم افتتاح سفارة الدولة في أثينا عام 2008، وافتتحت اليونان سفارتها في الدولة عام 1989، كما تعد اليونان عضواً في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" التي تتخذ مقرها في العاصمة أبوظبي.

ويشمل التبادل التجاري بين الدولتين الطاقة، والأثاث، والمفروشات، ومواد البناء، بالإضافة إلى المنتجات والمعدات الملاحية والأغذية والمشروبات. وبلغ عدد الشركات اليونانية العاملة في الإمارات نحو 150 شركة بنهاية الربع الأول من عام 2012 معظمها من الشركات الكبرى المتخصصة في قطاع الملاحة البحرية والسياحية.

وفي عام 2011، بلغت الصادرات اليونانية إلى دولة الإمارات نحو 77ر1 مليار درهم مقابل 7ر790 مليون درهم خلال عام 2010 أي بنمو نسبته 124 في المئة.

وارتفعت الصادرات الإماراتية إلى اليونان خلال عام 2011 بنسبة 141 في المئة لتصل إلى نحو 6ر486 مليون درهم مقارنة بـ201 مليون درهم خلال عام