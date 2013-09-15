أخصائية جلدية: نصائح سريعة لعلاج آثار حب الشباب

تعتبر مشكلة حب الشباب من أكثر المشكلات التى تواجه الشباب والفتيات، وخاصة فى سن المراهقة وهناك أسباب كثيرة لظهور تلك الحبوب.

قالت أخصائية الأمراض الجلدية والتناسلية الدكتورة وفاء خالد، إن كثيرا من الشباب يعتقدون أنهم يعانون من حب الشباب أو البثور الدهنية التى تظهر بالبشرة، نتيجة عدم النظافة أو الاهتمام الكافى بالبشرة، بينما هى فى حقيقة الأمر تنبع من داخل الجسم وليس من الخارج.

وأضافت وفاء أن تلك البثور تنتج نتيجة الإفرازات الهرمونية، والتى تحدث أثناء التطور الجسدى وتحوله من جسد طفل إلى مراهق فشاب يزيد من إفرازات الغدد الدهنية، مما يؤدى إلى ظهورها على شكل بثور أو حبوب على الوجه ويعانى بعض الشباب أكثر من غيرهم فى ظهور تلك الحبوب.

وأشارت إلى أن بعض العادات الخاطئة كتغطية الوجه بالمنتجات التجميلية (البودرة المائية أو العادية أو حتى كريم الأساس) أو حتى استخدام بعض المنظفات غير الملائمة يؤدى إلى زيادة تلك الحبوب، مؤكدا على أن محاولة إفراغ محتوى البثور (فقعها) للتخلص منها سريعا يؤدى إلى تحول البشرة إلى الأسوأ لذلك يجب أن نتعامل بحرص مع البشرة، وخاصة خلال تلك الفترة كى لا تترك أثرا كبيرا بعد فترة طويلة.

ونصحت وفاء بضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية للبشرة من خلال غسلها مرتين يومين، وخاصة بعد الخروج أو العودة من الخارج وخاصة فى الصيف البعد عن المنتجات الخاصة بتقشير البشرة لأنها تضر البشرة.

كما يجب عليك عند وضع أى مستحضر تجميلى على بشرتك من خلال يديك وليس باستخدام مناديل، واستخدام الماء الدافئ أو الفاتر وليس الماء الساخن بالإضافة إلى غسل الشعر مرة يوميا خاصة إذا كان دهنيا.