اليونيسيف: إثيوبيا تتمكن من الحد من وفيات الأطفال بأكثر من الثلثين

ذكر صندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" أن إثيوبيا حققت أحد الأهداف الإنمائية للألفية، والتى حددتها الأمم المتحدة للإنجاز بحلول 2015 وهو الحد من وفيات الأطفال، الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات بأكثر من الثلثين.

وأضاف اليونيسيف، فى بيان وزعه خلال مؤتمر صحفى بأديس أبابا اليوم، أن أثيوبيا تمكنت من الحد من وفيات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات بنسبة 67 بالمئة خلال الفترة بين 1990 و2012 وهو ما يفى بأحد الأهداف الإنمائية للألفية والمتعلق بإنقاذ الأطفال من الوفاة والتى يمكن منعها بالوقاية.

وعبر وزير الصحة الأثيوبى كيستبرهان ادماسو خلال المؤتمر الصحفى عن ترحيبه بهذه النتائج الإيجابية لكنه أشار إلى أنه "بالرغم من هذا التحسن الكبير، مازالت إثيوبيا تعد من الدول التى لديها معدلات وفاة مرتفعة بين الأطفال".

وقال "مازال إجمالى عدد وفيات الأطفال فى إثيوبيا كبيرا، والتزمنا بالحد بشكل كبير من وفيات الأطفال التى يمكن منعها بالوقاية بحلول عام 2035، ووضعنا بالفعل خارطة طريق لتحقيق هذا الهدف الطموح".