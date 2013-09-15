أخبار عاجلة

"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
مفاجآت تكشفها التحقيقات في واقعة ضبط لواء بحري لزوجته متلبسة مع ضابط شرطة آخر وقفز الأخير من الدور الرابع -
في قانون المرور الجديد.. تسليم سيارتك لأقرب قسم شرطة في الحالات الآتية -
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

اليونيسيف: إثيوبيا تتمكن من الحد من وفيات الأطفال بأكثر من الثلثين

Google+ Print
اليونيسيف: إثيوبيا تتمكن من الحد من وفيات الأطفال بأكثر من الثلثين اليونيسيف: إثيوبيا تتمكن من الحد من وفيات الأطفال بأكثر من الثلثين

ذكر صندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" أن إثيوبيا حققت أحد الأهداف الإنمائية للألفية، والتى حددتها الأمم المتحدة للإنجاز بحلول 2015 وهو الحد من وفيات الأطفال، الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات بأكثر من الثلثين.

وأضاف اليونيسيف، فى بيان وزعه خلال مؤتمر صحفى بأديس أبابا اليوم، أن أثيوبيا تمكنت من الحد من وفيات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات بنسبة 67 بالمئة خلال الفترة بين 1990 و2012 وهو ما يفى بأحد الأهداف الإنمائية للألفية والمتعلق بإنقاذ الأطفال من الوفاة والتى يمكن منعها بالوقاية.

وعبر وزير الصحة الأثيوبى كيستبرهان ادماسو خلال المؤتمر الصحفى عن ترحيبه بهذه النتائج الإيجابية لكنه أشار إلى أنه "بالرغم من هذا التحسن الكبير، مازالت إثيوبيا تعد من الدول التى لديها معدلات وفاة مرتفعة بين الأطفال".

وقال "مازال إجمالى عدد وفيات الأطفال فى إثيوبيا كبيرا، والتزمنا بالحد بشكل كبير من وفيات الأطفال التى يمكن منعها بالوقاية بحلول عام 2035، ووضعنا بالفعل خارطة طريق لتحقيق هذا الهدف الطموح".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365