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تغيير اسم الجزء الرابع من حديقة الديناصورات إلى Jurassic World

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تغيير اسم الجزء الرابع من حديقة الديناصورات إلى Jurassic World تغيير اسم الجزء الرابع من حديقة الديناصورات إلى Jurassic World

كتب : عمرو عز الدين الأحد 15-09-2013 00:01

أقدمت شركة "يونيفرسال" على تغيير اسم الجزء الرابع من سلسلة أفلام الخيال العلمي والرعب Jurassic Park، إلى اسم جديد يختلف عن الأجزاء الثلاثة السابقة، وهو Jurassic World.

كما أعلنت شركة "يونيفرسال" عن تحديد موعد لعرض الفيلم في دور العرض الأمريكية، وهو الثاني عشر من يونيو 2015، وهو العام الذي سيشهد مجموعة كبيرة من الأفلام التي ينتظرها الملايين حول العالم.

وفي هذا الإطار خرج ملصق مبدئي لشعار السلسلة مع العنوان الجديد، وبألوان تختلف عن ألوان الشعار في الأجزاء السابقة.

جدير بالذكر أن مخرج الجزء الجديد هو الأمريكي كولين تريفورو، عن قصة مايكل كرايتون وفكرة قدمها وطورها المخرج الأمريكي المعروف ستيفن سبيلبرج ومارك بروتوسيفيتش.


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فيلم Jurassic World

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