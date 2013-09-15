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"ديزني" تؤجل الجزء الخامس من "قراصنة الكاريبي" إلى 2016

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"ديزني" تؤجل الجزء الخامس من "قراصنة الكاريبي" إلى 2016 "ديزني" تؤجل الجزء الخامس من "قراصنة الكاريبي" إلى 2016

كتب : عمرو عز الدين منذ 45 دقيقة

أعلنت شركة "ديزني" للإنتاج السينمائي والرسوم المتحركة عن تأجيل موعد عرض الجزء الخامس من سلسلة "قراصنة الكاريبي" إلى عام 2016 بدلا من الموعد الأول والذي كان محددا في العاشر من يوليو 2015.

وكانت الأسباب وراء ذلك التأجيل هو رغبة "ديزني" في التأكد من أن الفيلم سيخرج بالصورة المرغوب فيها على قدر الإمكان، بالإضافة إلى أن السيناريو الذي يكتبه جيف ناثانسون ليس جاهزا بعد.

جدير بالذكر أن بعض الأنباء ترددت عن أن عنوان الجزء الجديد من السلسلة سيكون Pirates Of The Caribbean: Dead Men Tell No Tales.

الفيلم من بطولة النجم جوني ديب، ويتشارك في إخراجه كل من يواكيم رونينج وإسبن ساندبرج.

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