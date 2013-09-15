حماقي يُطلق شائعات انفصاله عن زوجته بنفسه

ساهم المطرب محمد حماقي في ترويج شائعات بانفصاله عن زوجته، بسبب ظهوره في حفلته الأخيرة بدون دبلة زواجه، في الوقت الذي لم يسبق له أن ظهر بدونها في أيٍّ من حفلاته.

فهل انفصل حماقي فعلياً عن زوجته؟ أم كان الأمر مجرّد سهو؟!

الحفلة التي أقيمت في إحدى الجامعات، والتي استبدل خلالها حماقي قميصة مرّتين، بسبب التعرّق، حضرها أكثر من 5000 شخص، من طلبة وطالبات دفعة 2012، وأسرهم، وتمّ اختيار حماقي ليكون نجم الحفل، بعد الاستفتاء الذي أجراه اتحاد الطلبة لاختيار أفضل نجم يُشاركهم حفلتهم. فجاءت نتيجة الاستفتاء إجماعاً على اختيار حماقي، ليكون النجم من دون منازع.

ومن جانب آخر، تمّ دخول وخروج حماقي إلى القاعة بصعوبة، بسبب تزاحم الحضور الشديد، أمام قاعة الحفل، رغبة في التقاط الصور التذكارية معه.