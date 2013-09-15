رئيس الحكومة السورية المؤقتة: سنضع الأسس لبناء مؤسسات وطنية بعيدا عن القتلة

كتب : أ ف ب السبت 14-09-2013 21:59

اعتبر أحمد طعمة رئيسا للحكومة السورية المؤقتة، في كلمته، أن الحكومة المؤقتة: "ستضع الأسس لبناء مؤسسات وطنية فاعلة وتسعى لضبط الأمن وبسط السيادة الوطنية وإعادة إطلاق العجلة الاقتصادية"، داعيا إلى أن "نكون يدا واحدة وفريقا متكاملا لا أن نعمل كقوى متنافرة.

ورسم طعمة صورة لسوريا الجديدة التي تريدها المعارضة، فقال "ستقوم في سوريا جمهورية جديدة لكل السوريين جمهورية الإنسان لا مكان فيها للقتلة والمجرمين، ستقوم بترسيخ قيم الثورة العظيمة وتحقيق المساواة بين المواطنين".

وأضاف طعمة "لن يكون هناك محروم من حقوقه المدنية ولا سجين من دون حق وسنبني مؤسساتنا الوطنية والجيش الوطني الذي يصد العدوان ولا يوجه سلاحه إلى شعبه"، وختم كلمته داعيا إلى "العمل العمل والوحدة الوحدة".