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الخرطوم تؤكد للمبعوث الأمريكي رفضها القاطع لإجراء استفتاء أبيي من جانب واحد

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الخرطوم تؤكد للمبعوث الأمريكي رفضها القاطع لإجراء استفتاء أبيي من جانب واحد الخرطوم تؤكد للمبعوث الأمريكي رفضها القاطع لإجراء استفتاء أبيي من جانب واحد

كتب : أ ش أ السبت 14-09-2013 22:38

أكدت حكومة السودان، رفضها القاطع لإجراء استفتاء أحادي الجانب من قبل دولة جنوب السودان، على منطقة "أبيي" الغنية بالنفط،الحدودية المتنازع عليها بين الدولتين.

وحذّرت الخرطوم، من أن إقدام جوبا على تلك الخطوة من شأنه، أن يؤدي إلى عرقلة التقدم، الذي طرأ مؤخرا في العلاقات بين البلدين الجارين، خاصة بعد زيارة رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت مؤخرا للسودان.

وقال رئيس اللجنة الإشرافية المشتركة -من جانب الخرطوم- الخير الفهيم، في تصريح صحفي عقب لقائه اليوم، مع المبعوث الأمريكي الجديد دونالد بوث -الذي وصل إلى الخرطوم اليوم- أنه بحث مع المبعوث الأمريكي في لقاء مطول الأزمة الحالية بين السودان وجنوب السودان المتعلقة بمنطقة أبيي الحدودية، والمقترحات المقدمة من الوساطة الإفريقية قي هذا الشأن وصولا للحل النهائي لتلك المنطقة.

وحذر الفهيم، في تصريحاته، من أن الاستفتاء الأحادي، سيقود لعرقلة علاقات الخرطوم وجوبا، مؤكدا أهمية قيام المؤسسات المدنية في أبيي قبل الاتفاق على الوضع النهائي للمنطقة. بدوره، قال المبعوث الأميركي الجديد دونالد بوث، الذي وصل الخرطوم في أول زيارة منذ تعيينه من قبل الرئيس باراك أوباما، إنه جاء لتقييم وتفهم وضع قبيلة "المسيرية" السودانية، ووجهة نظرهم بشأن قضية البلدة، بجانب موقف السودانية من ذات القضية.

ووصف المبعوث الأمريكي، قضية أبيي بالشائكة، مشيرا إلى أنه سيركز على القضايا العالقة بين الدولتين بشكل أساسي، بجانب العلاقات السودانية الأمريكية.

كان بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية، في وقت سابق، قال إن دونالد بوث- الذي تم تعيينه مبعوثا لدولتي السودان وجنوب السودان- سينقل خلال زيارته للسودان وجنوب السودان، قلق بلاده العميق من عدم إحراز تقدُّم في تطبيق اتفاقيات عام 2012، التي وقعت بين الطرفين، بإشراف لجنة الخبراء العليا بالاتحاد الإفريقي.

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