انتهت - بالفيديو - ريال مدريد 2-2 فياريال .. جاريث بيل يسجل

يشارك الويلزي جاريث بيل المنضم حديثا لريال مدريد بشكل أساسي في مباراة الفريق أمام فياريال يوم السبت.

ويحل ريال مدريد ضيفا على فياريال ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وانتقل بيل قبل أيام لريال مدريد مقابل نحو 100 مليون يورو، ويخوض مباراة الأولى مع الفريق الليلة.

ويلعب كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بالثلاثي بيل وكرستيانو رونالدو وإيسكو خلف المهاجم الوحيد كريم بنزيما.

وسجل بيل هدف التعادل للملكي في الدقيقة 38 بعدما تأخر بهدف روبن كاني في الدقيقة 21.

وخرج بيل مستبدلا بعد 60 دقيقة، ودخل في موقعه أنخل دي ماريا الذي صنع هدفا ثانيا لريال مدريد سجله كريستيانو رونالدو.

وتعادل فياريال في الدقيقة 70 بعد تصويبة ردها دييجو لوبيز حارس ريال مدريد، وتابعها جيوفاني في الشباك.