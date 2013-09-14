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طعمة: الحكومة الإنتقالية جاءت لخدمة أهالي سوريا ودعم الجيش الحر

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طعمة: الحكومة الإنتقالية جاءت لخدمة أهالي سوريا ودعم الجيش الحر طعمة: الحكومة الإنتقالية جاءت لخدمة أهالي سوريا ودعم الجيش الحر

قال رئيس الانتقالية السورية أحمد طعمه ، إن الحكومة الانتقالية تأتي لخدمة أهالي سوريا، وأنها ستضع خطة استراتيجية لإدارة المرحلة المقبلة، حيث ستقوم بدعم الجيش الحر وتنظم المساعدات الإنسانية .

ونقلت قناة “العربية” مساء اليوم السبت، عن طعمة خلال أول مؤتمر صحفي عقد بمدينة اسطنبول بتركيا أشار فيه إلى أنه “أمامنا واجبات عاجلة أولها وقف القتل والتدمير والعدوان”، مضيفا علينا أن “نصبر لتحقيق الأهداف الكبرى للثورة السورية” .
> وأضاف طعمه “ستقوم في سوريا جمهورية جديدة لكل السوريين لا مكان فيها للقتلة والمجرمين”، مؤكدا أنه “لن يكون في سوريا الجديدة أي حرمان لأي طرف من الحقوق المدنية”.
> وكان الائتلاف السوري المعارض قد انتخب اليوم في اسطنبول بتركيا أحمد طعمة رئيسا مؤقتا للوزراء لكي يعزز مصداقيته على المستوى الدولي، في الوقت الذي تمارس الآن فيه دبلوماسية مكثفة بين واشنطن وموسكو لإنهاء الحرب الأهلية الدائرة في سوريا منذ عامين ونصف.
> يذكر أن أحمد طعمة البالغ من العمر (48 عاما) هو الأمين العام لإعلان دمشق الذي ضم شخصيات مخضرمة من المعارضة قادت مقاومة سلمية للأسد قبل الثورة، وهو إسلامي معتدل من محافظة دير الزور القبلية في شرق البلاد ، وسجن عدة مرات أثناء الثورة ، واضطر للفرار خارج البلاد في وقت سابق هذا العام .
> تجدر الإشارة إلى أن طعمة سجن مع عدد من الشخصيات المعارضة البارزة بين عامي 2009 و2011، وعمل عن كثب مع شخصيات من المعارضة الليبرالية والإسلامية ،
> وكافح الائتلاف لصياغة رد متجانس على المبادرة الروسية التي تقترح أن يسلم الأسد الترسانة الهائلة من الأسلحة الكيماوية مقابل تفادي ضربة عقابية تقودها الولايات المتحدة.

 

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