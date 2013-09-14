مركز “الكلمة” يناقش كيفية كتابة الشكوى الحقوقية في ورشة عمل بعنوان “المواطنة”

عقد مركز الكلمة لحقوق الانسان عن ورشة عمل عن “المواطنه الحق الغائب” شارك فيها اكثر من 20 شخصية حقوقية من قيادات المجتمع المدنى وممثليين عن الاقليات القبطية والشيعه والبهائيين والنوبة والامازيغ و حاضر فيها الناشط الحقوقى محمد زارع رئيس المنظمة العربية للاصلاح الجنائى الذى تحدث عن التعذيب داخل السجون المصرية وكيفية كتابة الشكوى الحقوقية والجهه المنوط بها استلام مثل هذه الشكاوى .

وفى القسم الثانى من الورشة تحدث ياسر زارع رئيس مركز مساعدة السجناء عن اليات الامم المتحدة لحماية حقوق الانسان وطرق تلقى الشكاوى عن طريق اللجان التعاقدية والمقررين الخاصين وكيفية الاستفادة من تصديق الدولة على المعاهدات فى ارسال الشكاوى للمحاكم الاقليمية والمحاكم الدولية وتم تقسيم الحاضرين الى مجموعتين الاولى قامت بتدريب عملى على الشكاوى المحلية والثانية بتدريب عملى على الشكاوى الدولية.