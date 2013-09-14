أمير الكويت يستقبل وزير الخارجية السعودى فى نيويورك

استقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بمدينة نيويورك اليوم السبت وزير الخارجية السعودى سعود الفيصل والوفد المرافق له.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن أمير الكويع تسلم خلال اللقاء رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة التى تربط بين البلدين الشقيقين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأشارت إلى أن الشيخ الصباح كان قد أجرى مباحثات مطولة مع الرئيس الأمريكى باراك أوباما أمس فى واشنطن تناولت الوضع فى سوريا ومصر ومنطقة الخليج وقضايا أخرى ذات الاهتمام المشترك.