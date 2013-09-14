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ترحيب نرويجى بالاتفاق حول التخلص من الأسلحة الكيميائية فى سوريا

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ترحيب نرويجى بالاتفاق حول التخلص من الأسلحة الكيميائية فى سوريا ترحيب نرويجى بالاتفاق حول التخلص من الأسلحة الكيميائية فى سوريا

رحب وزير الخارجية النرويجى إسبن بارت آيداه، بالاتفاق بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية حول التخلص من الأسلحة الكيميائية فى سوريا فى وقت سابق اليوم السبت، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق يشكل تقدما هاما فى الجهود الدبلوماسية المبذولة للتوصل إلى حل للصراع الدائر فى سوريا.

ونوه بارت آيداه بنجاح روسيا وأمريكا فى العمل من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق الذى يعتبر دليلا قاطعا على عدم قبول المجتمع الدولى لاستخدام الأسلحة الكيميائية، معربا عن أمله فى أن يكون أول خطوة نحو حل دبلوماسى جديد من شأنه وضع نهاية للحرب الأهلية التى تشهدها سوريا منذ ٢٠ شهرا تقريبا.

وأضاف أن النرويج وباقى دول العالم أدانوا استخدام الأسلحة الكيميائية فى سوريا، موضحا أهمية توصل مجلس الأمن الدولى للطرف المسئول عن هذه الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولى، مما يستلزم عودة روسيا وأمريكا إلى مجلس الأمن الدولى من أجل الاتفاق مجددا على الخطوات المقبلة بهذا الشأن.

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