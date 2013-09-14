نائب بـ"تيار المستقبل": نرفض أن يفرض حزب الله بيان الحكومة اللبنانية

أعلن النائب اللبنانى محمد قبانى عضو "كتلة المستقبل" النيابية رفض تياره لأن يفرض حزب الله البيان الوزارى للحكومة سلفا.

وقال قبانى فى تصريح صحفى مساء اليوم: "تفاجأت عندما سمعت من الرئيس اللبنانى العماد ميشال سليمان أنه لن يترك البلد من دون حكومة، وهذا يعنى أننا سننتظر ثمانية أشهر والبلد لا يحتمل هذا الوقت".

وأضاف قبانى أن "تشكيلة الثلاث ثمانيات من الممكن ان تكون متوازنة، وعندما قلنا إن لا مانع لدينا للحوار فنحن جديون"، وتابع: "لتتألف الحكومة، وليحصل التأليف فى لجنة وزارية يشارك فيها حزب الله، وليتناقشوا لكى يصلوا إلى أفضل حل، فلا يمكن لأحد أن يفرض سلفا ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة فى البيان الوزارى".

وعن مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه برى، قال قبانى "هناك نقاط إيجابية نسير بها، وهناك نقاط لا يمكن لتيار المستقبل أن يقبلها، وهنا يجب أن نرى ماذا يعنى نبيه برى عندما تحدث عن المقاومة فى الجنوب، والمهم أن يكون واضحا ماذا يعنى هذا الكلام وترجمته على الأرض".

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