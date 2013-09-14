أخبار عاجلة

"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
مفاجآت تكشفها التحقيقات في واقعة ضبط لواء بحري لزوجته متلبسة مع ضابط شرطة آخر وقفز الأخير من الدور الرابع -
في قانون المرور الجديد.. تسليم سيارتك لأقرب قسم شرطة في الحالات الآتية -
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

نائب بـ"تيار المستقبل": نرفض أن يفرض حزب الله بيان الحكومة اللبنانية

Google+ Print
نائب بـ"تيار المستقبل": نرفض أن يفرض حزب الله بيان الحكومة اللبنانية نائب بـ"تيار المستقبل": نرفض أن يفرض حزب الله بيان الحكومة اللبنانية

أعلن النائب اللبنانى محمد قبانى عضو "كتلة المستقبل" النيابية رفض تياره لأن يفرض حزب الله البيان الوزارى للحكومة سلفا.

وقال قبانى فى تصريح صحفى مساء اليوم: "تفاجأت عندما سمعت من الرئيس اللبنانى العماد ميشال سليمان أنه لن يترك البلد من دون حكومة، وهذا يعنى أننا سننتظر ثمانية أشهر والبلد لا يحتمل هذا الوقت".

وأضاف قبانى أن "تشكيلة الثلاث ثمانيات من الممكن ان تكون متوازنة، وعندما قلنا إن لا مانع لدينا للحوار فنحن جديون"، وتابع: "لتتألف ، وليحصل التأليف فى لجنة وزارية يشارك فيها حزب الله، وليتناقشوا لكى يصلوا إلى أفضل حل، فلا يمكن لأحد أن يفرض سلفا ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة فى البيان الوزارى".

وعن مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه برى، قال قبانى "هناك نقاط إيجابية نسير بها، وهناك نقاط لا يمكن لتيار المستقبل أن يقبلها، وهنا يجب أن نرى ماذا يعنى نبيه برى عندما تحدث عن المقاومة فى الجنوب، والمهم أن يكون واضحا ماذا يعنى هذا الكلام وترجمته على الأرض".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج

برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج