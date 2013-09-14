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نائب لبنانى: يجب ألا يدفع لبنان ثمن حروب الآخرين على أرضه

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نائب لبنانى: يجب ألا يدفع لبنان ثمن حروب الآخرين على أرضه نائب لبنانى: يجب ألا يدفع لبنان ثمن حروب الآخرين على أرضه

طالب النائب اللبنانى نديم الجميل بضرورة إلا يدفع لبنان مرة جديدة ثمن حروب الآخرين على أرضه، أو حروب بعض اللبنانيين على أرض الآخرين.

ودعا الجميل مساء اليوم السبت فى قداس بمناسبة ذكرى استشهاد والده الرئيس اللبنانى الراحل بشير الجميل - إلى تحرير الحياة السياسية فى لبنان من الابتزاز الدائم، من أجل حياة ديمقراطية وبرلمانية حرة، تسمح بتشكيل حكومة فاعلة ومتجانسة، وبانتخابات نيابية تؤمن تداول السلطة.

وحذر من تمدد الفراغ من مؤسسة إلى أخرى، وأن يصل لموقع رئاسة الجمهورية، مشددا على ضرورة إلا تصادر طائفة أو حزب أو عشيرة الوطن، وتتحكم بمصيره، حتى لا يكون أمن لبنان بالتراضى، حتى لا يكون لبنان كله محسوبيات قضائية، ومحسوبيات أمنية.

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مصر 365