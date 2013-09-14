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تشييع جثمان الشهيد الطمزينى أحد المخططين لمعركة باب العزيزية 1984

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تشييع جثمان الشهيد الطمزينى أحد المخططين لمعركة باب العزيزية 1984 تشييع جثمان الشهيد الطمزينى أحد المخططين لمعركة باب العزيزية 1984

شيع بمدينة طمزين بجبل نفوسة الليبية اليوم السبت جثمان الشهيد محمد الشيبانى "الذى كان أحد المخططين والمشاركين فى معركة باب العزيزية عام 1984، حيث عثر على جثته بإحدى ثلاجات مستشفى شارع الزاوية بالعاصمة طرابلس إبان حرب التحرير بعد أن تم إعدامه خلال فترة حكم النظام السابق فى مدينة طمزين أمام كافة أبناء المدينة فى سنة 1984.

يشار إلى أن معركة باب العزيزية كانت عام 1984، وهى من أبرز محطات نضال الشعب الليبى وتصديه لنظام القذافى، والتى قادها أبطال من فدائيين الجبهة الوطنية لانقاذ ليبيا على مقر قيادة نظام القذافى.

وقد أقيم بمسقط رأس الشهيد صلاة الجنازة موكب تأبين على روح الشهيد ، وأشاد المشاركون فى موكب التأبين بشجاعة الشهيد محمد سعيد الشيبانى الطمزينى، ومن كان برفقته من المجاهدين.

وشارك فى أداء الصلاة على الشهيد أعضاء من المؤتمر الوطنى العام وهما شعبان أبوستة وإبراهيم صهد وعضو المجلس الانتقالى السابق سالم قنان وأسرة الشهيد ورؤساء المجالس المحلية لمناطق جبل نفوسة وأعضاء مجالس الحكماء والشورى وحشد كبير من أهالى مدينة طمزين والمناطق المجاورة، ومن مختلف المدن والمناطق الليبية.

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مصر 365