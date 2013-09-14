كتائب القسام تؤكد الاستعداد لمواجهة أى عدوان إسرائيلى

أكدت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكرى لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" جهوزيتها لمواجهة أى عدوان إسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى خاصة فى قطاع غزة.

وقال متحدث باسم القسام على هامش العرض العسكرى الكبير الذى شارك فيه المئات من عناصر القسام بوسط مدينة غزة مساء اليوم: "إن سلاح المقاومة سيبقى جاهزا لمواجهة أى عدوان صهيونى ضد شعبنا ولن تنحرف بوصلته"، مشددا على "أن كل المؤامرات على غزة ستبوء بالفشل بإذن الله".

وأكد أن العرض العسكرى يمثل خطوة ميدانية مصغرة لما يحدث فى الحرب، ويأتى فى إطار الاستعداد والتجهيز للمعركة الكبرى فى حال استمرت خروقات الاحتلال بحق الشعب الفلسطينى.

ودعا إلى ضرورة توحيد البنادق باتجاه العدو والرد على انتهاكاته المستمرة بحق المسجد الأقصى المبارك، مؤكدا أن المقاومة تترصد له ولكل من يحاول العبث بأمن غزة.