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دراسة: عصير البرتقال يساعد فى الوقاية من العديد من السرطانات

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دراسة: عصير البرتقال يساعد فى الوقاية من العديد من السرطانات دراسة: عصير البرتقال يساعد فى الوقاية من العديد من السرطانات

كشفت دراسة علمية حديثة عن معلومات جديدة ومثيرة بشأن عصير البرتقال، وأبرز فوائده على صحة الإنسان.

وأشار الباحثون القائمون على الدراسة أن عصير البرتقال يمتلك خصائص إيجابية واعدة، وخاصة أنه يحتوى على قدر كبير للغاية من مضادات الأكسدة من الفلافونويد مثل مادة "hesperitin " و"naringinin"، وكشفت النتائج المعملية السابقة أن عصير البرتقال يحد من خطر الإصابة بمرض لوكيميا الدم، وكما يساعد فى منع الإصابة بسرطان الكبد والقولون والغدد الثديية، كما أن له خواصاً مضادة للبكتيريا والفيروسات.

وحذر الباحثون فى الوقت نفسه من الإسراف فى تناول عصير البرتقال، وخاصة بالنسبة للأطفال ومرضى الضغط والسكرى ومرضى الكلى، حيث يحدث تأثيرات سامة ويرفع تركيزات البوتاسيوم بالدم ويحدث نوع من عدم التوازن بالجسم.

وينوى الباحثون إجراء المزيد من التجارب للتوصل إلى الكمية اللازمة من عصير البرتقال للحد من خطر الإصابة بمرض السرطان بشكل صحى وآمن .

جاءت هذه النتائج فى المجلة العلمية "Nutrition and Cancer"، وذللك على الموقع الإلكترونى الخاص بها فى الثالث عشر من شهر سبتمبر الجارى.

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مصر 365