تسمم طفلتين بعد تناول قطع “جاتوه” ببورسعيد

أُصيبت مساء اليوم طفلتين، بتسمم فى المعدة، إثر تناولهما “جاتوه” في أحد المناسبات، وتم نقل الطفلتان إلى مستشفي النصر وتبين إصابتهما بحالة تسمم غذائي .

و كان أيمن جابر مسئول طوارئ الصحة ببورسعيد قد تلقي إشارة من مستشفي النصر بوصول الطفلتان فاطمة اسعد طارق 5 سنوات، و ياسمين احمد إبراهيم 7 سنوات مصابتان بحالة قئ مستمر وألم شديد في البطن .

وقام طاقم أطباء المستشفي بعمل اللازم للطفلتين , وأخذ عينات من القئ والدم لفحصهما و تحديد السبب , وحالتهما العامة الان متوسطة

من جانب أخر قام رجال مراقبة الاغذية ومباحث التموين بعمل التحقيقات اللازمة والتقصي عن مصدر بيع (الجاتوه) التي تناولها الطفلتين و جاري البحث عن مصدر الجاتوه.